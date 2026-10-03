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台男赴日扮警察詐騙！ 再入境成田被捕、長相姓名全公布

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台男赴日與同夥扮警察詐騙70多歲翁 再入境成田被捕、長相姓名公布

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本近日發生假警察詐騙案，40歲台灣籍男子持短期簽證赴日，涉嫌從一名70多歲男子手中騙走620萬日圓現金等遭逮捕，並供稱「收取包裹的工作做過4到5次」。圖／ 截自 YouTube / FNNnewsCH
日本近日發生假警察詐騙案，40歲台灣籍男子持短期簽證赴日，涉嫌從一名70多歲男子手中騙走620萬日圓現金等遭逮捕，並供稱「收取包裹的工作做過4到5次」。圖／ 截自 YouTube / FNNnewsCH

日本近日發生一起「假警察詐騙」案件，一名持短期簽證赴日的台灣籍男子，因涉嫌從一名70多歲男子手中騙走620萬日圓現金等遭逮捕。該名台籍男子供稱：「收取包裹的工作做過4到5次。」

FNN與TBS報導，這名台籍男子叫張清哲，今年40歲、職業不詳。他8月涉嫌與同夥共謀，冒充警察、檢察官及郵局人員，打電話給福岡縣一名70多歲男子，謊稱「因違反《郵便法》已經發出逮捕令」、「需要進行資金調查」，騙走620萬日圓現金，並企圖再詐騙約870萬日圓。

警視廳表示，張嫌是海外「匿流」詐騙集團的一員，同夥稱他為「助理」，除了負責收取現金，也負責將詐騙用的小道具交給取款車手。據稱他曾在福岡市內一座公園，從一名已遭逮捕起訴的60多歲取款車手手中當面收取現金。

在另一起詐騙案件中，張嫌為取得被害人信任，曾將記載被害人出生年月日及姓名的「偽造最高法院資料」等裝入信封，再交給取款車手。

張嫌持短期停留簽證赴日犯案後出境，9月企圖再次入境時於成田機場被捕。他接受調查時表示「現在不想談這起案件的事情」，暫未表明是否承認犯行，但也供稱「收取包裹的工作做過4到5次」。警視廳正調查他是否涉及其他案件。

詐騙 警察 郵局

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