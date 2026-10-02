佛陀故鄉弘法不易 佛光山印度沙彌學園新學期展開

佛光山印度沙彌學園新學期今天展開，駐印度副代表王韋龍指出，印度是佛陀的故鄉，但要在現代印度復興佛法卻非易事。沙彌學園主任慧顯法師勉勵沙彌們要懷著感恩的心，因為不是任何地方的學校都能順利展開新學期。

沙彌學園2日舉行開學典禮，駐印度副代表王韋龍、駐印度代表處經濟組組長陳郁淇等貴賓出席，為沙彌們新學期揭開序幕。

王韋龍告訴中央社記者，印度是佛陀的故鄉，但要在現代印度復興佛法，是件非常不易的事。慧顯法師這幾年來克服語言、文化等挑戰，像辛勤的園丁，撒下無數珍貴的菩提種子，才為沙彌們打造出如此良好的學習環境，也讓佛陀的智慧之光再次溫暖這片神聖的土地。

王韋龍表示，期盼沙彌們明白，學習華語文不只是學到新語言，「更是為自己打開走向世界的大門」，因為台灣和印度在佛教文化上有著深厚的緣分，學好華語文能成為台灣和印度文化交流的橋梁，把人間佛教的真、善、美帶給更多的人，也希望沙彌們能好好珍惜這樣得來不易的因緣。

慧顯法師告訴中央社記者，他希望沙彌們能夠知道，新學期能順利展開並非理所當然，因為新學期可能因戰亂、天災、貧窮等原因無法如期開始，但沙彌們擁有別人萬分渴求的機會，還有義工老師願意犧牲自己的休息時間來教課，應珍惜得來不易的機會。

他期盼，沙彌們明白自己獲得的學習機會有多寶貴，並將感恩、珍惜落實在日常行動當中，做到「勇猛精進」，就是要在學習的時候做到全神貫注，要聽從教導，專心、認真地吸收各項課程帶來的知識。

慧顯法師也期盼，沙彌們除在課業上面努力，更要培養慈悲心。「慈悲心」其實就藏在日常的一些小事當中，諸如學會愛護小動物、尊重世間每個生命，與學長學弟和睦相處。

在開學典禮上，佛光山印度沙彌學園的沙彌以印度傳統樂器合奏印度傳統樂曲「雨夜之歌」，並展現在手語、武術、瑜伽等課程所學的成果。