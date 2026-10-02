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強調人類和機器作品差異大 教宗良十四世：AI時代更需要藝術家

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
教宗良十四世表示，在人工智慧（AI）與搜尋引擎時代，教會比以往更需要藝術家。美聯社
教宗良十四世表示，在人工智慧（AI）與搜尋引擎時代，教會比以往更需要藝術家。美聯社

教宗良十四世表示，在人工智慧（AI）與搜尋引擎時代，教會比以往更需要藝術家，協助讓福音與精神世界變得「可接近且易於理解」，並強調人類藝術與機器生成作品之間存在根本差異。

教宗2日在教廷文化教育部舉辦的「可能性的藝術：共同編織」（The Art of Possibility: Weaving Together）活動上表示，藝術若能「抵抗同質化、讓人放慢觀看速度，並迫使人們在無法被快速消費的事物前停留，就能成為文化與精神重生的一種形式」。

他指出，藝術能捕捉人心對真理、美、正義、和平與生命意義的追尋，並將這些問題轉化為可以聽見、看見與分享的形式。因此，藝術對教會而言並非附屬品，而是理解人類渴望與傷痛的重要場所。

教宗說，搜尋引擎時代「危險的不再只是審查，也包括同質化，以及令人無法傾聽的資訊噪音」。藝術則會比自動化系統提供的預製答案更深入地尋求事實之間的連結。

他也說，在AI時代，區分人類藝術與機器作品變得迫切。藝術與機器根據他人創作的大量影像生成的內容之間，存在著「本體論上的差異」，甚至先於美學上的差異。

教宗表示，教會需要能在傳教工作上攜手合作的藝術家，好讓精神與上帝的世界「更容易接近與理解」，因此教會也希望重新建立與藝術家及文化機構的合作關係。

良十四世 藝術 教宗

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