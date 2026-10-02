整年沒科學教師…學生抗議教育資源延燒 法國逾560所高中被迫關閉

法國高中生抗議教育資源匱乏的示威行動絲毫無減弱跡象，今天有部分學生縱火且跟警方對峙，全國超過560所高中被迫關閉或中斷教學。

法新社報導，抗議活動於上個月在巴黎地區展開，並迅速蔓延至全國。

學生們表示，他們上課時間過長，在校學習條件惡劣，包括教室太熱，而且教職員缺席情況嚴重。

15歲的西蒙（Simon）於首都巴黎杜戈高中（TurgotHigh School）外頭說道：「整整一年，我們沒有科學教師，我們也沒課本。」

法國政府指出，相關訴求合情合理，但譴責暴力情事。

法國教育部長杰弗雷（Edouard Geffray）告訴BFM電視台，從示威開始以來，至少65位教職員受傷，其中包含40名高中校長。

教育部更新訊息顯示，全國總計3700所高中，今天已經有超過560間的教學受到影響。

法國司法部長達馬南（Gerald Darmanin）告訴RTL廣播電台：「從抗議開始以來，約有2000人被警方拘留，其中90%為未成年人。」