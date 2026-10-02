F1熱潮席捲馬來西亞 為賽車迷帶來難忘體驗
F1巴林大獎賽移師馬來西亞雪邦國際賽道，賽車熱潮也延伸至吉隆坡及周邊地區。從地標國油雙峰塔的賽車主題活動，到結合文化與賽車元素的「2026繽紛飛馳嘉年華」，為車迷提供多元體驗。
受中東局勢影響，巴林大獎賽移師馬來西亞，這也是大馬自2017年後再次舉辦F1大獎賽。賽事今天展開自由練習，3日下午進行排位賽，4日舉行正賽。
來自香港的車迷詹姆斯（James）趁觀賽之旅走訪吉隆坡，並在國油雙峰塔下的F1看板旁拍照。他表示，難得來到吉隆坡，希望同時看看城市地標；自己一直喜歡看F1，這次有機會到雪邦現場觀賽，不想錯過。
不少大馬車迷今天一早搭乘接駁工具前往雪邦國際賽道，觀看自由練習，感受F1重返大馬的賽車熱潮。
車迷瑞奇（Ricky）觀看今天兩場自由練習後表示，大馬具有舉辦國際賽車的經驗，場內氣氛也不錯。不少車手對雪邦賽道較陌生，首場練習明顯開得謹慎；到了第2場，車手逐漸放開，開始互相較勁。
瑞奇指出，現場除了大馬本地車迷，也有不少海外遊客，不少年輕車迷穿著各自支持的車隊服飾到場，讓睽違多年的F1賽事增添熱鬧氣氛。近年F1受到關注，加上賽車電影帶動，吸引更多年輕族群走進賽場。
他表示，除了傳統歐美客群，現場也能見到來自台灣及香港等地的車迷，顯示這場賽事不僅受到大馬本地關注，也吸引亞洲各地車迷前來觀賽。但美中不足的是接駁交通的指引標示與現場管理仍有改善空間，盼能讓車迷往返賽道更加便利。
大馬首相安華（Anwar Ibrahim）今天透過臉書（Facebook）宣布，馬來西亞廣播電視台（RTM）將直播賽事，讓全國各地民眾都能感受雪邦國際賽道這場世界級賽事的緊張刺激。
安華昨天赴雪邦國際賽道視察賽事準備，期盼活動順利進行，為來自世界各地的賽車運動愛好者帶來難忘體驗。
F1熱潮也延伸賽車場外，「2026繽紛飛馳嘉年華」從9月23日到10月4日在布城IOI City Mall、吉隆坡國際機場第一航廈及Sama-Sama飯店等地點舉行，結合賽車模擬器體驗與文化表演。
另外，「繽紛大遊行」也將於明晚在布城IOI CityMall登場，預計由1500名表演者透過服飾、音樂與表演呈現馬來西亞文化。
雪邦國際賽道昔日曾於1999年到2017年舉辦馬來西亞大獎賽，但受到承辦成本與賽事授權費增加，最終退出。
一級方程式（F1）主辦方7月26日宣布，巴林大獎賽移師大馬雪邦國際賽道承辦。大馬賽事結束後，新加坡大獎賽將於10月9日至11日登場。
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