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新加坡推交友平台幫公務員配對 AI演算法助脫單

中央社／ 新加坡2日專電

新加坡在面臨持續下滑的生育率之際，當局推出專為公務員設計的交友配對平台，以一套AI演算法為參與者配對約會對象。至於未來是否擴大範圍讓一般民眾使用，目前尚未決定。

新加坡政府科技局（GovTech）推出交友平台FirstDate，開放給21歲到35歲未婚公務員使用。該平台本週上線，標榜提供「不一樣的交友方式」，利用一套與諾貝爾獎相關的演算法，為參與者配對約會對象。

網站寫道「滑不停的疲勞感，到此為止」（Swipefatigue ends here）。

參與者須使用國家數位身分認證系統登入，並填寫關於興趣、習慣及價值觀的問卷。配對成功後，雙方都會收到通知，並有3天時間決定是否接受。只有配對成功的使用者才能查看彼此的個人資料，雙方都接受配對後，平台才會提供聯絡方式。

這項措施吸引國際與當地媒體報導。驅動這項服務的「蓋爾-夏普里穩定婚姻演算法」（Gale-ShapleyStable Marriage algorithm），是一套根據參與者偏好進行穩定配對的數學方法，提出模型之一的數學家夏普里（Lloyd Shapley）曾在2012年獲得諾貝爾經濟學獎。根據新加坡「8視界新聞網」報導，該措施未來是否擴大範圍讓一般民眾使用，當局尚未作出決定。

新加坡生育率創新低，新加坡總理黃循財日前宣布多項育兒與住房政策，不僅放寬家長育兒假，更將補助策略從過去集中於「出生瞬間」轉向「陪伴成長」，估計每名新加坡籍孩子在成長過程可獲近新幣7萬元（約新台幣174萬元）財務支持。

隨著生育率持續下探，特斯拉執行長馬斯克（ElonMusk）曾在社群平台轉發貼文稱「新加坡（和許多其他國家）正在走向滅絕（going extinct）」，引發廣泛討論。2025年新加坡生育率再降至0.87，寫下新低，政府為此成立跨部門工作小組因應，盼「重塑」新加坡人的婚姻與生育觀念。

新加坡 演算法 公務員

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