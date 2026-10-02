AI成軍師？傳川普抓捕馬杜洛前 曾花數小時諮詢Grok大讚「非常機敏」

「時代雜誌」引述消息人士指出，美國總統川普曾與億萬富豪馬斯克旗下公司xAI開發的人工智慧（AI）聊天機器人Grok，討論抓捕委內瑞拉時任總統馬杜洛的計畫。

時代雜誌（TIME）報導，自川普（Donald Trump）重返白宮後，他對AI的能力讚嘆不已，也越來越受到身邊的科技業高層影響。

去年12月，馬斯克（Elon Musk）赴白宮橢圓形辦公室參與一場秘密會議。一名在場官員透露，川普花了數小時詢問Grok有關其總統任期與政治遺產的問題。

當時川普正下令發射飛彈，攻擊他所謂涉嫌向美國走私毒品的委內瑞拉船隻。他詢問Grok，若美國抓捕馬杜洛（Nicolas Maduro），委國人民會如何反應。

這名在場官員表示，Grok回答，馬杜洛是個實施鎮壓且極度不得民心的獨裁者，許多委內瑞拉人可能會慶祝他的垮台。

在川普命令下，美軍今年1月初展開抓捕馬杜洛的行動並取得成功，隔月委內瑞拉街頭出現慶祝活動。據官員說法，川普因此認為Grok非常機敏。

新聞頻道MS Now評論，若時代雜誌的報導屬實，這段軼事具有歷史意義，因為這幾乎可確定是美國史上首次有現任總統就具爭議性的外交政策行動，徵詢AI聊天機器人的意見。

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