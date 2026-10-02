聽新聞
0:00 / 0:00
土耳其西部礦坑坍塌 5名礦工罹難
土耳其地方當局表示，該國西部一處礦坑發生坍塌事故，救援人員今天尋獲3名受困礦工遺體，罹難人數增至5人。
法新社報導，這場坍塌事故昨天發生於土耳其馬尼沙省（Manisa）一處礦坑，距離度假城市伊茲米爾（Izmir）東北方約100公里。
當局指出，這起事故造成7名工人受困。土耳其司法部長先前在X平台表示，救援人員從現場尋獲2名礦工遺體，另有2人獲救後送醫，剩餘3人受困礦坑內。
救援人員今天凌晨尋獲這3人的遺體，使死亡總數增至5人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。