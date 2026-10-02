土耳其西部礦坑坍塌 5名礦工罹難

土耳其地方當局表示，該國西部一處礦坑發生坍塌事故，救援人員今天尋獲3名受困礦工遺體，罹難人數增至5人。

法新社報導，這場坍塌事故昨天發生於土耳其馬尼沙省（Manisa）一處礦坑，距離度假城市伊茲米爾（Izmir）東北方約100公里。

當局指出，這起事故造成7名工人受困。土耳其司法部長先前在X平台表示，救援人員從現場尋獲2名礦工遺體，另有2人獲救後送醫，剩餘3人受困礦坑內。

救援人員今天凌晨尋獲這3人的遺體，使死亡總數增至5人。