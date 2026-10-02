被爆料曾任意砍選區預算 日本農水大臣避談

日本媒體最近披露，9月上任的農林水產大臣簗和生在就任前曾表示「已大幅削減」在眾議院選舉不支持他的自治體預算。他這兩天被媒體追問此事時，頻頻避答。

綜合日本富士新聞網（FNN）、共同社等日媒報導，簗和生是自民黨籍眾議員，選區為栃木縣第三區，當時在單一選區敗給無黨籍候選人，後來才於比例代表區「復活」當選。他今年9月首度被日相高市早苗延攬為閣員。

週刊新潮與週刊文春電子版9月30日披露，簗和生今年5月出席栃木縣自民黨地方黨部的聚會時，表示「已經大幅削減那須烏山市與那珂川町本年度的道路預算」。這兩個自治體均在簗和生的選區內，據稱，這兩個自治體的首長均沒在2月的眾議院選舉支持簗和生。

簗和生今天在內閣會議後的記者會被問及此事時，反覆回應「這是就任大臣之前，涉及議員活動的事情，不以大臣身分回答」，未具體說明。而日本媒體昨天也在農林水產省詢問他相同問題，他的說法並未改變。

被問及若非以大臣的立場，而是以國會議員的身分，不是也有說明責任，而且若曾經干預自治體的預算，外界之後也會質疑農業水產預算的公平性與中立性，簗和生僅反覆回答「作為大臣，不予置評」。

他提到之後編列與執行農水預算時表示，一般而言「依據各地不同的需求等，準確且適當地執行預算，是行政的基本。我認為這是理所當然的事」。

日本內閣官房長官木原稔今天在記者會被問及此事時回應，正在透過國土交通省確認是否屬實。

木原也說明，目前難以回答政府內部的調查結果何時出爐。被問及簗和生是否夠格執行農林水產省預算時，木原強調，「他是受總理任命，希望他能履行職務」。

日本在野黨國民民主黨幹事長榛葉賀津也，今天在記者會表示，「這件事情若屬實，會是大問題」。

日本臨時國會將在本月5日開議，簗和生屆時如何說明此事，也會成為關注焦點。