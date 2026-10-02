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皮尤調查：越來越多人認為社媒危害民主 全球疑慮升高

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
美國智庫組織皮尤研究中心今天表示，越來越多人認為社群媒體操縱並分化民眾、危害民主，反映全球各地日益加劇的疑慮及對社群媒體更嚴格的檢視。 美聯社
美國智庫組織皮尤研究中心今天表示，越來越多人認為社群媒體操縱並分化民眾、危害民主，反映全球各地日益加劇的疑慮及對社群媒體更嚴格的檢視。 美聯社

美國智庫組織皮尤研究中心今天表示，越來越多人認為社群媒體操縱並分化民眾、危害民主，反映全球各地日益加劇的疑慮及對社群媒體更嚴格的檢視。

路透社報導，擁有Meta、Snap和TikTok等熱門社群平台的公司已面臨數千起訴訟，並支付鉅額款項，以和解損害用戶的相關指控。與此同時，各國政府也想方設法保護公民隱私。

澳洲成為全球首個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家後，研擬推出讓用戶可選擇關閉依個人喜好推薦內容的演算法。

皮尤研究中心（Pew Research Center）最新調查報告顯示，82%澳洲成年人支持政府限制兒少使用社群媒體的措施。

報告指出，大多數受訪者表示，社群媒體為人們提供資訊並讓他們在政治上發聲，但與2022年相比，如今認為社群媒體是「壞事」的人普遍增加。

包括美國、加拿大和英國在內的較富裕國家民眾，相較於迦納、肯亞和奈及利亞等人均國內生產毛額（GDP）較低的國家民眾，更傾向認為社群媒體正在危害民主。

美國是懷疑度最高的國家之一，64%成年受訪者表示社群媒體危害民主。在有歷史數據可供比較的26個國家中，有16個國家認為社群媒體對民主有害的人口比例有所增加。

皮尤研究中心表示，這項調查訪問37個國家逾4萬5000人，同時另外對5511名美國成年人進行有關美國社群媒體使用情況的訪調。

TikTok 社群媒體 Meta

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