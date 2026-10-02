台灣生活工藝展東京登場 藺草、香蕉絲展現創新美學

駐日台灣文化中心1日至30日在東京舉辦「從傳統走向未來—跨越時代的台灣生活工藝展」，集結逾40件工藝作品，運用竹、木、藺草、香蕉絲等在地天然素材，結合原住民族工藝、當代設計與時尚美學，向日本民眾呈現台灣生活工藝跨越時代、不斷創新的多元面貌。

展覽由文化部駐日台灣文化中心主辦，國立台灣工藝研究發展中心及日本台灣交流協會協辦。昨天舉行開幕式，台灣文化中心主任曾鈐龍、經營誠品生活日本橋的日本老牌書店「有隣堂」社長松信健太郎、日方策展代表平野久美子，以及台日工藝、設計與文創通路相關人士出席。

曾鈐龍致詞表示，去年開始策劃展覽時，他也曾思考「什麼是台灣的工藝文化」。對他而言，工藝文化讓人聯想到「人、天然資源、歷史際遇與美」，這些元素映照在台灣，呈現出多元、豐富、獨特且充滿故事性的文化特質。

疫情結束後曾赴台超過50次的松信健太郎表示，台灣工藝一方面尊重傳統，一方面也融入創作者及設計師的個性與當代思維，形成傳統與現代交融的獨特魅力。台灣工藝目前在日本仍有相當大的推廣空間，期待此次展覽能讓更多日本民眾認識台灣工藝，進一步加深對台灣及台灣人的理解，促進台日交流。

日方策展代表平野久美子自1990年代初期開始接觸台灣。她表示，近2年走訪台灣各地的工藝工作室，仍發現許多過去不曾認識的台灣面貌。

她認為，台灣工藝背後蘊含人們對土地的深厚感情、富有革新精神的創造力，以及社區之間緊密的連結。透過「工藝」這個視角，她不僅重新認識台灣，也更加感受到台灣文化的深度與豐富性。

展覽除了匯集台灣各地運用不同材質與技法創作的作品，也展出日本收藏家珍藏的台灣工藝品。

策展團隊在選品時，特別著重傳統技藝與當代設計、日常生活之間的連結。展品包括以檳榔葉製作的吊燈、運用藍染材質創作的掛鐘、錫製醇茶器、醇酒器與攪拌棒，以及台灣杉屏風、竹製牙刷、香蕉絲提袋和藺草編織巴拿馬帽等，讓觀眾從日常器物中，看見傳統工藝融入現代生活的各種可能。

為了讓觀眾進入展場後，立即感受到鮮明的台灣意象，策展團隊特別以台灣香蕉絲布打造入口。展場地面擺放跨國運輸使用的木箱，香蕉絲布彷彿從開啟的木箱中向外延伸，並一路向上展開至天花板，象徵源自台灣土地的天然素材跨海來到日本，也呈現台灣工藝從土地、素材到創作的緊密連結。

開幕紀念講座邀請服裝設計師暨C JEAN創辦人簡君嫄，以「傳統工藝與時尚的對話」為題，分享她與台灣漆藝大師王清霜家族三代，以及京都臈纈染工房SHOBIEN KYOTO合作的歷程。展場也展出C JEAN與王清霜合作的「信念」（Belief）系列作品。

展覽期間規劃多場講座、深度導覽與工藝體驗活動，12日將由平野久美子帶領觀眾深入認識展品；14日則邀請日本設計評論家木田隆子，以「何謂台灣風格？—從世界潮流思考工藝與設計」為題舉行講座。

為讓日本民眾不只觀看作品，也能實際接觸工藝背後的文化與技藝，主辦單位另安排2場示範暨體驗工作坊。

17日由排灣族工藝家林秀慧介紹排灣族世代傳承的琉璃珠「qata」文化，並帶領參加者實際製作。25日則由台灣藺草學會專案經理林宥均介紹藺草編織的歷史，帶領參加者使用「纏繞編織」技法，製作迷你帽鑰匙圈。相關活動開放報名後反應熱烈，深度導覽及2場工藝工作坊均在2天內額滿。