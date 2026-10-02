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日本麥當勞暫停販售10款不符品質漢堡 恰巧台旅客用餐病逝求追查

聯合新聞網／ 綜合報導
日本麥當勞示意圖。美聯社
日本麥當勞示意圖。美聯社

日本麥當勞近日宣布，因部分送往北海道門市的牛肉排「可能不符合品質標準」，暫停北海道91家門市部分漢堡及月見系列商品銷售。

就在消息引發關注之際，一名台灣旅客家屬也在Threads發文尋求協助，表示家中20多歲親人在9月17日前往大阪旅遊期間，曾食用當地麥當勞月見漢堡，隔日即發文表示身體不適，後續病情急遽惡化並在日本不幸過世。

家屬表示，當地解剖初步確認死因與急性腸胃炎有關，但目前仍無法確認感染來源，也沒有證據證實與麥當勞餐點存在直接因果關係，因此希望尋找熟悉日本食安、醫療或跨國法律的人士協助釐清。

家屬的貼文曝光後，也有其他台灣網友留言分享自身經驗。一名網友表示，9月16日在琵琶湖附近的麥當勞食用月見系列，隔天開始出現發燒、嘔吐及腹瀉，持續約一週；另有網友表示9月20日抵達大阪後曾在心齋橋食用月見漢堡，隔日表弟出現嚴重腹痛。另一名網友則表示，約9月22日在日本食用月見系列，9月28日起陸續出現頭痛，隔日進一步出現噁心、嘔吐、發燒及腹痛等症狀並就醫。

日本麥當勞暫停北海道91家門市部分漢堡及月見系列（見圖）商品銷售。圖／擷自日本麥當勞官網
日本麥當勞暫停北海道91家門市部分漢堡及月見系列（見圖）商品銷售。圖／擷自日本麥當勞官網

日本麥當勞10月1日公告指出，北海道部分門市收到的牛肉排可能未符合公司品質標準，因此為優先確保餐點品質與安全，暫停北海道全區91家門市包括漢堡、起司漢堡、雙層起司漢堡、巨無霸及月見漢堡、起司月見等指定商品銷售，原訂暫停至10月2日，並預計10月3日起恢復正常販售。

但官方目前並未公布問題漢堡排的供應商、加工廠或牛肉原料來源國，也未表示是食物中毒或遭到污染，而是「可能未符合品質標準」，亦未就有多名台灣旅客食用漢堡後引發的食安問題做出回應。其他包括薯條、飲料、甜點及其他未受影響的漢堡商品則照常販售。

麥當勞 食安 大阪 漢堡 日本 北海道

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