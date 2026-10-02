四國名廚比手藝 客家美食飄香溫哥華

第一屆國際美饌人文藝術交流競賽在溫哥華舉行，集結來自台灣、美國、加拿大和義大利共十幾位名廚齊聚一堂進行廚藝交流。本次活動重頭戲是推廣客家美食，客家鹹豬肉、客家小炒、黑蒜雞湯等經典美食都讓所有賓客讚不絕口。

來自台灣的7位廚師郭敏昌、郭主義、詹志強、謝慈興、施俊守、呂志昌和許文銘，週二晚間在溫哥華大展手藝，為來自美國、加拿大、義大利的名廚和溫哥華僑胞呈現一席充滿客家風情的台灣美食。

客家美食交流協會創會理事長郭敏昌設計了8道佳餚，包括：客家鹹豬肉、寶島烏魚子、龍蝦三明治、客韻海鮮羹、客家小炒香米飯、筍乾蹄膀、黑蒜雞湯和紅麴年糕。

他說，客家料理講究「惜時、重情、守味」，這一桌菜是以客家飲食文化為根，加入台菜的豐富與創意，運用加拿大當地能取得的食材，讓傳統味道跨越海洋，在不同土地上產生新的故事。

綽號「古錐師」的郭主義說，在溫哥華廚房最有意思的就是彼此講著不同的語言，做著不同國家的料理，但一拿起鍋鏟、一談到食材，馬上就有共同的語言。「大家年齡不同、國籍不同，但烹飪熱情都是一樣的。」

美國烹飪聯合會全國主席馬基斯（Rene Marquis）表示，這次活動非常有意義，他們十幾個廚師不僅花時間指導加拿大當地烹飪學校的學生，還有機會端出拿手菜彼此分享交流，最後能品嚐到滿桌的台灣味，真是太幸福了。他並說，已訂好機票明年5月和妻子造訪台灣，屆時可以吃到更多台灣美食。

加拿大卑詩省廚師協會會長路易斯（Steve Lewis）對客家小炒香米飯讚不絕口，他說：「這和我平常吃到的中式炒飯很不一樣，食材很簡單但是風味很飽滿。」他並說，這種跨越國際的烹飪交流，完美體現了凝聚力、合作性和珍貴友誼。

駐溫哥華辦事處僑務組長郭淑貞感謝7位大廚們獻藝，讚揚他們是美食外交大使，用一鍋湯、一碗羹、一口菜展現了台灣土地和人文的溫度和厚度。

活動主辦方中華楓華國際美饌人文藝術聯盟協會會長張珮儀則說，美食無國界，一頓飯可以讓陌生的人變成朋友，希望更多人能從食物中感受到台灣人的熱情和客家人的精神。