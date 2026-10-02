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熱浪席捲歐洲…出現史上第3酷暑 逾半地區承受「非常強烈」熱壓力

中央社／ 巴黎2日綜合外電報導
歐盟氣候監測機構今天指出，今年異常炎熱的夏季席捲歐洲，是這塊大陸有紀錄以來第3熱的夏季，並有創紀錄的52%歐洲地區暴露於「非常強烈」的熱壓力之下。 法新社
歐盟氣候監測機構今天指出，今年異常炎熱的夏季席捲歐洲，是這塊大陸有紀錄以來第3熱的夏季，並有創紀錄的52%歐洲地區暴露於「非常強烈」的熱壓力之下。 法新社

歐盟氣候監測機構今天指出，今年異常炎熱的夏季席捲歐洲，是這塊大陸有紀錄以來第3熱的夏季，並有創紀錄的52%歐洲地區暴露於「非常強烈」的熱壓力之下。

法新社報導，受到氣候變遷影響，全球暖化速度最快的歐洲大陸經歷一連串接踵而來的熱浪，且熱浪提前於春季開始，不僅打破氣溫記錄，也造成數以萬計的超額死亡。

歐洲中期天氣預報中心（The European Centre forMedium-Range Weather Forecasts, ECMWF）氣候主管勃吉斯（Samantha Burgess）表示：「2026年最突出的現象之一，就是高溫不僅強度驚人，影響的地理範圍也非常廣泛。」

這是歐洲大陸有紀錄以來第3熱的夏季，也是西歐有紀錄以來最炎熱的夏季，多個國家出現歷來最高氣溫。

勃吉斯在媒體簡報會指出，歐洲最嚴重的10波熱浪中，有4波發生於今年夏季；2003年8月仍是有紀錄以來最嚴重的一次。

根據哥白尼計畫（Copernicus Programme），歐洲有52%地區暴露於「非常強烈」的熱壓力（heat stress）下，即體感溫度超過攝氏38度。

約8成的歐洲大陸則遭遇「強烈」熱壓力，即體感溫度超過攝氏32度；截至夏季結束，今年出現這種程度熱壓力的天數達41天，創下紀錄。

當人體自然散熱系統不堪負荷，就會發生熱壓力，可能出現暈眩、頭痛等症狀，嚴重時甚至可能導致器官衰竭及死亡。

根據哥白尼計畫，今年夏季也出現乾旱情形，河川流量降至1992年有紀錄以來最低，不僅干擾貨運，也對農業灌溉、核反應爐冷卻及水力發電造成壓力。

歐洲 歐盟 氣溫 熱浪 氣候變遷

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