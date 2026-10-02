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學生抗議演變成暴力…法國約400所學校停課 教師被潑汽油、高中遭縱火

中央社／ 巴黎2日綜合外電報導
法國學生抗議教育問題的行動在部分地區演變成暴力衝突，預計今天將有約400所學校持續停課。 法新社
法國學生抗議教育問題的行動在部分地區演變成暴力衝突，預計今天將有約400所學校持續停課。 法新社

法國學生抗議教育問題的行動在部分地區演變成暴力衝突，預計今天將有約400所學校持續停課。

路透社報導，法國教育部長杰弗雷（EdouardGeffray）昨晚接受法國電視二台（France 2）訪問時表示：「據我所知，將有400多所學校與其他教育機構關閉。」

與法國總理勒柯努（Sebastien Lecornu）關係密切的消息人士指出，情報單位昨天在危機處理會議上表示，這場抗議行動是由極左派政客發起，其中包括極左翼政黨「不屈法國」（La France Insoumise）成員。

情報單位昨天在危機處理會議上表示，這場抗議行動是由極左派政客發起，其中包括極左翼政黨「不屈法國」（La France Insoumise）成員。 路透社
情報單位昨天在危機處理會議上表示，這場抗議行動是由極左派政客發起，其中包括極左翼政黨「不屈法國」（La France Insoumise）成員。 路透社

不屈法國籍國會議員波雅爾（Louis Boyard）接受法國電視台訪問時否認這項說法。

針對教師短缺與校舍破舊的抗議行動上個月在巴黎地區爆發，但隨著抗議蔓延至全國各地，行動變得日益暴力，造成數十人受傷，警方也逮捕了數百人。

隨著抗議蔓延至全國各地，行動變得日益暴力，造成數十人受傷，警方也逮捕了數百人。 法新社
隨著抗議蔓延至全國各地，行動變得日益暴力，造成數十人受傷，警方也逮捕了數百人。 法新社

官員指出，學生抗議群眾昨天在至少兩所高中縱火；而在南部城市馬賽（Marseille）的第3所學校，則有教師遭到汽油潑濺。

在東部的史特拉斯堡（Strasbourg），至少有一輛汽車遭到焚毀；在西南部的土魯斯（Toulouse），防暴警察也與年輕人爆發衝突。

在東部的史特拉斯堡（Strasbourg），至少有一輛汽車遭到焚毀；在西南部的土魯斯（Toulouse），防暴警察也與年輕人爆發衝突。 法新社
在東部的史特拉斯堡（Strasbourg），至少有一輛汽車遭到焚毀；在西南部的土魯斯（Toulouse），防暴警察也與年輕人爆發衝突。 法新社

法國 學校 學生 教師 抗議行動 學運

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