飯店床上「這條布」幹嘛用？日飯店揭真實功能 睡前拿掉記得一禮儀

出國旅遊或出差入住飯店，一推開客房房門，映入眼簾的多半是整潔平整的床鋪，但不少旅客常會好奇，床尾處為何總鋪著「細長布條」？究竟純粹是視覺裝飾，還是另有隱藏功能？日本生活網站日前專訪知名連鎖商務飯店「Super Hotel」公關部門，為大眾揭開這塊布條的正式名稱、歷史由來與正確使用方式。

據日媒報導，飯店公關指出，這條細長布料的正式名稱為「床旗」（Bed Throw，亦稱 Bed Liner 或 Foot Throw）。其歷史淵源可追溯至歐美習慣穿鞋進房的居家文化，歐美旅客回到房間常直接穿著鞋子躺在床上小憩，為了避免鞋底的泥沙與污垢直接沾污潔白乾淨的被套與床單，才會特地在腳部位置鋪設這層耐磨抗髒的布條；至於在進入室內普遍會脫鞋的日本及亞洲地區，床旗則多半轉化為點綴客房氛圍、提升整體視覺質感的「空間美學裝飾品」，同時也能充當旅客隨手放置行李背包的緩衝防污區。

針對不少房客疑惑「就寢時是否必須將布條拿掉」，業者給出寬心解答，強調飯店對於這塊布條並無任何硬性規定，旅客完全可依照個人的睡眠習慣自由處置。若睡覺時擔心雙腳活動受拘束、翻身卡住或單純不喜歡異物感，可以在睡前直接將它移開；若覺得鋪著無妨，整夜留著入眠也毫無問題。

如果選擇在睡前將床旗取下，公關人員也分享了展現紳士風度的「客房小禮儀」。業者建議，取下的布條盡量避免隨手扔在地上，不妨順手摺疊整齊、放置在書桌、沙發椅或行李架上；這道微小的貼心舉動不僅能維持房內動線寬敞俐落，退房時也能展現良好的住宿素養，為房務清潔人員帶來莫大的便利與溫暖。