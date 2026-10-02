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北海道最高峰本季首度積雪 日本全國最快

中央社／ 東京2日綜合外電報導
日本氣象廳今天上午觀測到北海道最高峰、大雪山主峰旭岳的山頂附近出現積雪，是日本本季最快觀測到「初冠雪」的山脈。歐新社
日本氣象廳今天上午觀測到北海道最高峰、大雪山主峰旭岳的山頂附近出現積雪，是日本本季最快觀測到「初冠雪」的山脈。歐新社

日本氣象廳今天上午觀測到北海道最高峰、大雪山主峰旭岳的山頂附近出現積雪，是日本本季最快觀測到「初冠雪」的山脈。旭岳半山腰也被白雪覆蓋，使賞楓遊客相當驚訝。

共同社報導，旭川地方氣象台今天宣布，觀測到標高2291公尺的旭岳「初冠雪」（8月到隔年7月31日之間山頂附近首度積雪）。旭川地方氣象台指出，堪比10月下旬的寒冷空氣，今天流入北海道上空1500公尺附近。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳到去年為止，是透過氣象站人員目視是否出現「初冠雪」，不過本季開始改變觀測方法，透過氣象數據分析是否積雪。因此，今年「初冠雪」的時間無法與往年及去年比較。去年是在10月9日通過目視確認旭岳「初冠雪」。

位於旭岳半山腰的纜車站周邊，也變成銀白世界，被雪覆蓋以及霧氣籠罩。

旭岳上月邁入紅葉季，吸引許多觀光客造訪。而一夜之間山區景色由紅轉白，使許多遊客拿出手機拍下難得的景色。

茨城縣一名7旬女性遊客表示，「為了賞楓而來，不過居然遇到初冠雪，相當驚訝。遇到與紅葉完全不同的景色，也留下美好的回憶」。

埼玉縣一名7旬男性遊客說道，「我為了拍楓葉的照片來到這邊，沒想到遇到初冠雪，能拍到這種照片，反而覺得不錯」。

北海道 日本 大雪山 遊客 賞楓

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