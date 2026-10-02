尼泊爾希姆隆峰基地營遭雪崩掩埋 15名工作人員罹難

尼泊爾北部希姆隆峰的登山基地營上週末遭到雪崩掩埋，造成多名當時在現場準備迎接外國登山客事宜的尼泊爾工作人員困在其中。救難人員今天表示，已確定至少有15人罹難。

路透社報導，這是將在本月結束的尼泊爾秋季登山季最嚴重事故。海拔7126公尺的希姆隆峰（HimlungHimal）位於尼泊爾馬南縣（Manang），事發時工作人員正在搭設帳篷和固定繩索，外國登山客則尚未抵達。

尼泊爾國家登山嚮導協會（Nepal National MountainGuide Association，NNMGA）會長古隆（Tul SinghGurung）今天表示，截至目前已在積雪下找到15具遺體，其中7具是在本週稍早找到，今天再找到8具。

古隆還說，仍有1名工作人員下落不明，但找到的機會渺茫，因此搜救行動很可能就此結束。

每年有數以千計遊客來到尼泊爾觀光或登山，為當地民眾帶來成千上萬個就業機會，包括擔任登山的嚮導、挑夫和其他支援人員，以及觀光相關工作。