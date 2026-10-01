韓國65歲以上老年人逾1112萬 占總人口數21.6%

在南韓慶尚北道盈德郡的鄉間小路上，一名公車司機行駛在狹窄道路上時，連續被路旁的長輩揮手攔下，但老人家們揮手急忙上車並不是為了搭公車，而是特地送上親手採收的農作物。這段真摯純樸的互動在社群平台曝光後，迅速突破250萬次觀看，讓大批網友十分感動。

2026-10-01 15:59