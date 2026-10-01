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韓國65歲以上老年人逾1112萬 占總人口數21.6%
韓國國家數據處今天公布資料顯示，國內今年65歲以上老年人口超過1112萬人，占總人口數的21.6%。
韓聯社報導，這項比率在去年已經超過20%，來到20.3%，代表韓國正式進入超級高齡社會，老年人口比率今後會不斷擴大。
另外，此年齡層擔任戶主的家庭目前超過650萬戶，占總家庭數的28.8%。
韓國國家數據處還推算，預計2036年老年人口比率將逾30%，2050年會超過40%。
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