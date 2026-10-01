凱特王妃現身民眾家門接送 94歲老奶奶淡定：我根本不認識什麼名人

英國威爾斯王妃凱特（Kate Middleton）近日親自搭乘社區小巴，接送高齡居民參加午餐聚會，沒想到其中一名94歲奶奶得知「有名人要來接妳」時，反應卻淡定得讓人會心一笑。她直接回了一句：「我根本不認識什麼名人。」直到凱特真的出現在家門口，這場宛如「皇室接送服務」的驚喜行程才正式揭開序幕。

綜合外媒報導，凱特王妃於9月30日前往英國西薩塞克斯郡普爾伯勒（Pulborough），參與當地志工組織「West Sussex Minibus」成立50周年活動。這項服務主要協助行動不便、居住偏遠或缺乏交通工具的長者外出購物、看診及參加社交活動。

當天凱特身穿剪裁俐落的灰色套裝，外搭同色系長版羊毛大衣，舉手投足間盡顯氣質。她登上其中一輛小巴，跟著志工挨家挨戶接送乘客，再陪同大家前往當地的午餐聚會。

其中一站，就是94歲奶奶史黛拉．德魯伊特（Stella Drewett）的家。工作人員事前只向德魯伊特透露，當天會有「一位名人」陪她前往，沒想到她完全沒被吊起胃口，反而乾脆地回答：「我根本不認識什麼名人。」直到凱特親自走到門口，笑著向她道早安，才揭曉這位神祕嘉賓的身分。

不過，即使王妃突然現身，94歲的德魯伊特依舊相當自在。凱特原本想協助她走出家門，她還堅持表示：「我喜歡自己的事情自己來。」凱特聽完也笑著回應：「我就知道，那我跟著妳。」之後才陪著她使用助行器一路走到小巴旁，再扶她上車。

抵達村民會堂後，凱特也毫無王室距離感，逐桌與長者聊天，甚至看到桌上的洋芋片時直接拿起來吃。一位活潑的奶奶故意逗她：「妳一定不吃洋芋片吧？」凱特立刻回應：「我會啊，我最喜歡鹽味的。」還當場吃了一片證明自己所言不假。

聊天過程中，凱特也透露，自己和威廉王子平時在家會一起做家事，威廉負責擦乾碗盤，兩人可說是「很有默契的搭檔」，也會讓3個孩子一起幫忙。

行程結束準備離開時，由於凱特到訪的消息已經傳開，村民會堂外聚集了一小群民眾，她特地停下腳步與大家打招呼、聊天，再度展現親民作風。

西薩塞克斯小巴今年迎來成立50周年，這項服務最初因鄉村地區大眾運輸逐漸減少而誕生，從一開始僅有1輛小巴，如今已發展成擁有284名志工、11輛小巴，並服務8個村落據點的重要社區交通網絡。