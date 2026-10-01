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法語小說被控AI撰寫遭文學獎取消入圍 爭議延燒仍大賣

中央社／ 巴黎1日專電
海地裔加拿大作家歐赫利安（Thélyson Orélien）的小說被指控以人工智慧（AI）撰寫，但法國的書店櫥窗仍擺放這部爭議作品，其銷量也持續攀升。中央社
海地裔加拿大作家歐赫利安（Thélyson Orélien）的小說被指控以人工智慧（AI）撰寫，但法國的書店櫥窗仍擺放這部爭議作品，其銷量也持續攀升。中央社

海地裔加拿大作家歐赫利安（Thélyson Orélien）今年推出的小說被人指控以AI撰寫，法國知名的龔固爾獎已從初選名單中撤銷其名，但這本書的銷量在爭議中持續攀升。

這部小說「不這樣就是死」（C’était ça oumourir，暫譯）在法國由格拉塞出版社（Grasset）出版，描寫一名移民離開海地想前往加拿大魁北克的艱辛旅程。

歐赫利安9月21日獲得Fnac小說獎（Prix du romanFnac），隨即被社群媒體平台X帳號Balance ton Claude指控，經檢測軟體Pangram分析，此書大量以人工智慧（AI）撰寫。

38歲的歐赫利安否認這項指控，但媒體揭露他過去在加拿大發表的文字也被控抄襲。他日前告訴法新社，他將在事件平息後發表聲明。同時，他已停止在法國的宣傳之旅，提早返回加拿大。

這部小說原本被納入文壇重量級的龔固爾獎（PrixGoncourt）初選名單，負責頒獎的龔固爾學院（Académie Goncourt）起初呼籲對此事審慎以對，但於9月25日將這本書撤出名單。

根據「圖書週刊」（Livres Hebdo）與書市調查機構NielsenIQ BookData公布的最新資料，這部小說在法國的實體銷量持續增加，在爭議出現並開始延燒的9月21日到27日之間賣出1萬8254本，比前一週的1萬2506本還多，高居小說類暢銷榜上第1名，不分類別的銷量排名第4。

法國新聞台（franceinfo）指出，「不這樣就是死」自8月19日在法國上市以來，約售出6萬5000本，以一名原本沒沒無聞的外籍作家的第一部小說而言，算是相當暢銷。

此案在文壇引發關於文學處境的熱烈討論。比利時作家渥特斯（Antoine Wauters）日前在社群媒體發文說，他堅決反對以Pangram之類的軟體來檢測文學作品，他不贊成用AI證明一份文本的人文價值，但為了因應新科技，必須重新定義規則。

魁北克廣電暨電影作家協會（Sartec）總監杜布瓦（Laurent Dubois）擔心，往後閱讀文學作品將長久伴隨著懷疑，「我不希望生活在這樣的世界，讀者覺得一件作品不夠好，或反之寫得太好，就懷疑（作者）使用了AI」。

文學獎 小說 加拿大

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