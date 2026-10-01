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報告：瑞士冰川今年融冰逾5% 過去5年冰量減近5分之1

中央社／ 瑞士勒迪阿布瑞1日綜合外電報導
瑞士冰川示意圖。 美聯社
瑞士冰川示意圖。 美聯社

在歷經歐洲破紀錄熱浪肆虐後，瑞士冰川正快速退縮，今年冰川的冰量損失逾5%，為最嚴重的年份之一。

路透社報導，瑞士冰川監測網（GLAMOS）與瑞士科學院冰凍圈觀察委員會（Swiss Commission for Cryosphere Observation of the Swiss Academy）今天發布一項報告顯示，瑞士冰川2026年損失逾5%冰量。

報告指出，過去5年間，瑞士冰川已失去近1/5的冰量，對未來水資源供應構成威脅，並引發外界對歐洲冰原能否長期存續的疑慮。

瑞士冰川監測網主任赫斯（Matthias Huss）指出：「我們現在身處這個新世界，未來冰川只會融化消逝。」

降雪量過少的冬季，加上破紀錄高溫的夏季，導致赫斯所稱今年冰川「大幅」融化。

赫斯說：「我們現在幾乎每年都會看到極端年份，這種情況令人擔憂。」

不過，赫斯表示，冰量損失率尚未達到2022年的歷史新高，當時來自北非的沙塵雲沉積在積雪上，加速融化。

瑞士最大的阿雷奇冰川（Aletsch Glacier）今年經歷有史以來最大規模融化；森弗勒宏冰川（Glacier de Tsanfleuron）的平均厚度則減少超過4公尺。赫斯表示，這在幾年前還是不可思議的事。

科學家估計，光是7月至9月期間，瑞士冰川總共失去約2.2兆公升的水，相當於瑞士家庭每年飲用水消耗量的4倍以上。

然而赫斯指出，隨著覆蓋冰雪的區域縮小、冰川變得越來越小，這項好處正在減少。

赫斯說：「我們並不感到意外，因為我們知道冰川融化的速度有多快，但是看到沒有積雪的山脈，只剩下岩石…讓我感到難過。」

冰川 瑞士 歐洲

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