不想擠辦公室？她棄律師夢挑戰1行業 年收飆2百萬：一開始什麼都不懂

面對高昂的大學學費，越來越多Z世代與女性開始將目光轉向藍領工作。從鎖匠、水管工到汽車維修，這些女性憑著專業技能在紐約等地闖出自己的事業，部分職業年薪可達6位數美元，也讓「靠一技之長賺錢」成為另一種職涯選擇。

據外媒《New York Post》報導，27歲的鎖匠尤娜（Sahar Yona）原本夢想成為一名刑事律師，但在高中時選擇放棄升學轉而投入職場，「我是一個很好的學生，但我真的只想開始賺錢」。她坦言，自己當時甚至不知道鎖匠的工作內容，連螺絲起子都沒用過，但接受訓練、學會相關技術後便愛上這份工作。今年1月，尤娜成立個人事業，出勤費約50至125美元（約新台幣1600至4000元），還會另計工時、交通及夜間服務等費用。

這份工作雖然收入不錯，卻也相當辛苦。尤娜分享，自己曾差點遭歹徒搶劫，她有時凌晨2時接案、清晨4時又接到下一通電話，只能趁工作空檔在車上小睡。儘管尤娜未透露年收入，不過報導指出，紐約地區鎖匠年薪約6萬至10萬美元以上（約新台幣191萬至320萬元）。

另一名56歲水管工卡西迪（Judaline Cassidy）則已在這行工作超過30年，年收入超過12萬美元（約新台幣383萬元）。此外，她還成立非營利組織推廣青少年水管、建築及工程相關技能培訓，認為掌握一技之長能讓年輕人進入中產階級，甚至有機會取得更高收入，同時避免背負大學學貸。

除了鎖匠與水管工程，汽車維修領域也有女性投入。汽車修理廠老闆福丁（Audra Fordin）自1998年接手家族修車廠後，便致力鼓勵女性進入汽修業。她指出，具備相關專業的人，年收入可能落在5萬至15萬美元（約新台幣160萬至480萬元）之間。

報導指出，福丁在2010年開辦工作坊，每月以35美元（約新台幣1,120元）提供90分鐘課程，教導原本不熟悉汽車的女性如何更換保險絲、燈泡、啟動沒電的電池，以及檢查煞車與各種液體。一名17歲的學徒也表示，希望未來能鼓勵更多女性不要害怕進入男性占多數的工作環境，「我們和其他人一樣，都有資格待在那些地方」。

不過，曼哈頓職涯顧問伯格（Lynn Berger）提醒，藍領工作雖然部分職缺目前較不容易受到AI取代，且收入可能相當可觀，但並非人人都適合。這類工作往往需要體力、細心，也可能面對危險環境；有意投入者仍應先了解實際工作內容，並接受必要的訓練及證照。