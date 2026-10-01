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京都二條城將改「雙重票價」 市民降價、市外遊客漲

中央社／ 京都1日綜合外電報導

京都市長松井孝治今天表示，京都市中京區世界遺產二條城的入城門票將採取市民與市外遊客不同的「雙重票價」，預計自2027年度起實施。

日本「讀賣新聞」報導，京都市府負責管理二條城，預計於本年度內向市議會提出相關條例修正案。票價調整後增加的收入，將用於二條城的保存修復。

目前京都二條城「入城券+二之丸御殿參觀券」套票的一般票價為1300日圓（約新台幣262元），未來市民票價將降至1000日圓（約新台幣202元），市外遊客則調漲至2000日圓（約新台幣403元）。

京都市指出，二條城上年度入城人數約207萬人。據推估，其中大多數為訪日外國旅客及市外觀光客，京都市民僅約占2%。

另一方面，二之丸御殿的大規模保存修復工程已自本年度起展開，工程經費預估約需200億日圓（約新台幣40億元），增加的票價收入將挹注這項支出。

同樣是世界遺產的兵庫縣姬路市姬路城，今年3月起也導入雙重票價。18歲以上遊客的入城費，市外遊客由原本的1000日圓調漲至2500日圓（約新台幣504元），市民則維持1000日圓。

姬路市表示，今年3月至8月的入城人數為71萬1876人，較去年同期的85萬915人少。不過，入城費收入約13億5000萬日圓（約新台幣2.7億元），較去年同期的約6億5000萬日圓（約新台幣1.3億元）約增加一倍。

姬路市承辦人員表示：「考量姬路城的未來，漲價是迫不得已的。」

日本 京都 票價 遊客

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