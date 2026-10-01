一句問候被記住！路旁長輩頻攔公車塞蔬果 司機感動笑：節日得來速

在南韓慶尚北道盈德郡的鄉間小路上，一名公車司機行駛在狹窄道路上時，連續被路旁的長輩揮手攔下，但老人家們攔車並不是為了搭公車，而是特地送上親手採收的農作物。這段真摯純樸的互動在社群平台曝光後，迅速突破250萬次觀看，讓大批網友十分感動。

據日本中央日報報導，該名司機日前在Instagram分享了一段約1分鐘的行車紀錄影片，幽默寫下：「原來攔車不是要搭車，這是過節前的得來速嗎？我充滿感謝地收下，下次再來！」影片中，公車緩緩停靠路邊，只見一名阿伯走上階梯，笑瞇瞇地遞上一個黑色塑膠袋，袋子裡裝滿了他親手栽種的水梨，叮嚀著說：「這個拿去吃吃看！皮有點厚但很甜、很少見」。不久後，另一名長輩也同樣在路旁招手，熱情塞給司機一整袋新鮮茄子：「拿回去做成小菜配飯吃！」

司機事後感動透露，先前跑這條路線時看見長輩在田間辛勞，便順手搖下車窗問候、關心身體狀況。沒想到老人家一直記在心裡，趁著公車返程時特地守在路旁，只為把剛採收的心意塞進他手裡。

這份樸實的情感引起網友熱烈迴響，紛紛感動留言：「司機平時一定很善良，長輩根本把他當親兒子在疼」、「看到老人家站在路邊等車的身影眼眶都紅了」、「這才是記憶中無可取代的鄉村人情味」。一句日常問候，換來長輩最真摯的回饋，也讓這趟鄉間公車充滿暖暖的人情味。