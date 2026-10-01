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日女失蹤1年竟是醫生尪下毒手！46歲男涉殺妻分屍丟河滅證

聯合新聞網／ 綜合報導
日本兵庫縣尼崎市驚傳駭人聽聞的醫師殺妻分屍案。圖／AI生成
日本兵庫縣尼崎市驚傳駭人聽聞的醫師殺妻分屍案。圖／AI生成

日本兵庫縣尼崎市驚傳駭人聽聞的殺妻分屍案。據日媒MBS NEWS報導，現年46歲的醫師下村憲司，涉嫌在去年8月，肢解41歲妻子的遺體後，丟入河中滅證，事後甚至報案謊稱妻子離家出走。歷經一年追查，警方日前突破嫌犯心防將其逮捕，並循線在神崎川尋獲散落的部分遺骸，全案正朝殺人罪嫌與損毀遺棄屍體深入偵辦。

警方調查，下村涉嫌於去年8月中旬在尼崎市舊居，持刀砍斷妻子的頭部與四肢，棄置於神崎川內。去年9月下旬，他還主動向警方通報妻子在爭吵後離家、音訊全無。由於案情陷入膠著，警方日前重啟約談，下村才坦承犯行，供稱「分別丟棄骨頭與身體、全由自己一人所為」。警方隨後在河道展開搜索，尋獲散落的死者殘肢。

針對這起社會案件，社會心理學者碓井真史分析，大眾常將分屍歸類為獵奇、或兇手性格殘暴。但在犯罪心理實務上，多數是因為不知如何處理遺體，以及企圖延緩犯行曝光。下村報警謊稱失蹤的舉動，正是理解案情全貌的關鍵，也凸顯高社經地位者同樣可能面臨難解的婚姻問題。

一名醫師也留言提到，醫者本該守護生命與尊嚴，發生此案令人痛心。他指出，成年人失蹤往往容易被警方判定為「出於自身意願離家」，導致此案歷時一年才水落石出。他也呼籲，夫妻若出現嚴重口角或衝突，應及早尋求第三方專業管道協助，避免演變成難以挽回的悲劇。

妻子 醫師 分屍案 心理學

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