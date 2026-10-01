高市早苗與蒙古總理晚宴「酒杯舉過頭」 遭日輿論批輕浮失禮

日本首相高市早苗日前在首相官邸與蒙古總理奧奇拉爾舉行工作晚宴，不過，首相官邸官方X帳號公開的現場影片，卻因舉杯動作引起外交禮節的爭議。據日媒J-CAST的報導，影片中的高市滿臉笑容用蒙古語喊著乾杯，同時將手中酒杯高高舉過頭頂，隨即遭日本輿論批評舉止輕浮、「把外交國宴當居酒屋」、「嚴重傷害日本形象」。

究竟國際外交場合的正確敬酒禮節為何？依據日本外務省規範，正式宴席上的敬酒講求優雅平等，原則上「不碰杯發出聲響」，標準做法應是「將酒杯端至與眼睛同高，注視對方雙眼示意」。社群網友與禮儀專家也分析，持杯時應以慣用手、另一手輕托杯底以示莊重，若將酒杯高舉過頭，在國際禮儀上極易表達出「居高臨下、輕視對方」的傲慢感，顯得相當粗俗失禮。

除了肢體動作不合外交常規，官邸的公關宣傳方向也引爆民怨。不少日本民眾質疑，官邸官方社群由公帑維持，民眾需要的不是首相吃喝玩樂、開懷暢飲的花絮，在颱風逼近、各地戒備防災的關鍵時刻，政府更應優先發布實質政策、外交成果與防災應變措施，紛紛批評官邸本末倒置。

高市過去就曾因視察熊本災區在直升機上合掌擺拍、與菲律賓總統餐敘時隨性晃動身體引發爭議，此次舉杯風波，又讓外界再度檢視其外交修養與官方行銷團隊的專業性。