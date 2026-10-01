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日本居留規費大漲 外國家庭嘆「用掉2年存款」

中央社／ 東京1日綜合外電報導
日本今起大幅調漲外國人申請、更新居留權，以及申請永久居留權的規費。圖為東京秋葉原。(歐新社)
日本今起大幅調漲外國人申請、更新居留權，以及申請永久居留權的規費。圖為東京秋葉原。(歐新社)

日本今起大幅調漲外國人申請、更新居留權，以及申請永久居留權的規費。其中後者的漲幅為20倍。富山一個越南家庭感嘆，要幫家中5人申請永久居留的話，「會用掉兩年的存款」。

外國人今天之前申請或更新日本居留權的規費一律為6000日圓，今天起調漲到1萬日圓以上至7萬5000日圓不等，欲居留的時間愈長，規費愈貴。

同時，永久居留權（日文稱永住許可）的規費今起同步調漲，從現行的1萬日圓漲到20萬日圓（約新台幣4萬元），漲幅多達20倍。而且年收入、納稅狀況、是否加入醫療保險或國民年金保險等，也被列為審核要件。

這些是日相高市早苗政府外國人政策的一環。

富山電視台報導，一名41歲越南男子在富山縣經營2間東南亞食材店，並與同樣出生於越南的妻子育有3個小孩。他們已經在日本生活10年，終於符合申請永久居留權的要件。

不過，他表示，「家中5人申請永久居留的話，會耗費100萬日圓，漲價後申請的話，會用掉2年左右的存款」。他的妻子也不安地表示，「我也有一起賺生活費，加上家中小孩也有許多開支，相當辛苦」。

外國人若取得日本永久居留權就沒有居留期限，轉職或創業等選擇性較多，而且較容易跟銀行或金融機關貸款。

富山縣的「川西國際行政書士事務所」（類似代辦業者）的服務項目包含替外國人申請居留權、永久居留權。這間事務所的負責人川西孝昭指出，9月以來申請件數「增加10倍左右…這是突然漲價，也並未特別接獲為什麼必須漲價的理由」。

「產經新聞」報導，日本考量居留的外國人大增，想定的相關開支增加。日本出入國在留管理廳（簡稱入管廳，相當於出入境管理局）試算，過去每年上述規費的收入約為數十億日圓，這次調漲規費，相關收入上看900億日圓以上。

增加的規費收入，將用於受理居留申請業務，以及強化日文教育與相關諮詢窗口。

日本 家庭 越南

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