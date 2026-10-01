退而不休才健康？研究追蹤10萬人揭真相：退休者心臟病風險反較低

「退而不休能長壽」、「一退休就老得快」是許多人深信不疑的觀念，但國際最新大型研究卻打破了這項迷思。據日媒President Online報導，前日本厚勞省官員、現任慶應義塾大學專任講師佐藤豪竜指出，跨國大數據研究分析證實，退休其實更有益身心，高齡者為了生計或習慣持續工作，反而會承擔更高的心血管疾病風險。

為何大眾會產生「退休老得快」的錯覺？佐藤豪竜指出，過去的研究普遍受到「生存者偏誤」影響，導因為果。真相並非「工作讓人維持健康」，而是「原本身體就硬朗的人才能留在職場」。體況變差的人多半早已被迫退休，導致職場上留下來的全是精挑細選後的健康長者，才會有勞動有益健康的假象。

為了找出真相，早稻田大學、京都大學與哈佛大學組成的研究團隊，追蹤歐美與日本等35個國家、超過十萬名50至70歲民眾長達七年。團隊利用各國政府規定的「退休金法定請領年齡」進行對比，客觀排除了個人健康與財力的差異。

結果顯示，退休者的缺血性心臟病風險，比繼續工作者低了2.2個百分點。以日本60至69歲族群為例，若在職者全部退休，心臟病患估計可減少20萬人。這意味著在該年齡層約60萬名病患中，每3人就可能有1人的心血管風險是源自工作壓力。此外，調查更發現退休者的記憶力更好、肢體活動力更佳，運動不足的人較少、對自身體況的滿意度也更高。研究證實，適時卸下工作重擔、好好過生活，才是真正防老健體的良方。