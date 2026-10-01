護欄僅56公分惹議！澳洲男遊函館墜橋癱瘓 怒告市府求償8千萬

北海道函館市知名景點「金森紅磚倉庫」旁的拍照勝地「七財橋」，驚傳外國遊客失足墜橋重傷意外。一名赴日觀光的66歲澳洲籍男子，因翻落橋下導致脊髓損傷、四肢癱瘓，其代理律師宣布於10月1日正式向函館地方法院提出訴訟，針對後續長照與復健等巨額費用，向函館市提出高達4億日圓（約台幣8千1百萬元）的損害賠償。

據日媒「北海道文化放送」報導，事發於2025年5月27日，該名男子在七財橋引道處不慎滑倒失去平衡，摔出護欄跌落約3公尺高的碼頭地面。男子方面主張，現場橋樑護欄高度僅56公分，遠不及日本政府規定的安全標準110公分，市府未加設防護柵欄明顯有管理疏失。

對此，函館市在先前的賠償協商中已強硬回絕該男520萬日圓（約台幣110萬元）的賠償，強調七財橋屬歷史性建築物，不適用國土交通省訂定的基準，為特殊例外，公共設施本身並無瑕疵。

這起跨國天價求償案隨即在網路掀起軒然大波。一名出身函館、現居海外的日本網友批評，當地過去根本從未聽過有人在此墜落，質疑男子是為了拍照做出危險舉動才釀禍，更直言老街古蹟絕不該為了自私遊客加裝煞風景的高欄杆，呼籲市府絕不能妥協。另一名網友則指出，法官審理時應檢視過往是否有類似意外發生，日本司法絕不能縱容這類自私訴求，更質疑男子在日本治療的醫療費用是否已結清，懷疑有人藉興訟推卸責任甚至企圖敲詐。

但另有一名身高 190 公分的日本網友指出，護欄僅 56 公分確實極危險，高個子只要稍微絆倒就很容易翻落。他認為市府的說法聽起來像是為了古蹟外觀就能漠視死傷風險。這起涉及古蹟景觀維護與遊客自身安全責任的訴訟，後續判決如何發展，勢將引起各界高度關注。