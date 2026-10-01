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蘇黎世大學再設台灣研究講座 台瑞深化學術交流

中央社／ 蘇黎世1日專電

台灣駐瑞士代表處與瑞士蘇黎世大學（Universität Zürich）於9月30日在該校簽署台灣研究講座（Taiwan Study Project）合作備忘錄。蘇黎世大學在全球學術研究地位領先，該計畫持續深耕瑞士，有助兩國認識與發展。

雙方共同執行該計畫的第4期，為期5年至2031年。過去雙方曾執行3期台灣研究講座，將在過去的既有基礎上，讓台灣研究持續扎根瑞士，向瑞士各界提供台灣觀點與視角，並增加對台灣社會與台海現況的深度認識。

駐瑞士代表王思為代表台灣教育部與蘇黎世大學東方學院院長簽約，計畫主持人高喜明（Dr. SimonaGrano）博士等人出席見證，彰顯該計畫在兩國學術交流中的重要性與台灣研究的價值。

王思為致詞時表示，當前全球地緣政治與經貿格局急劇變化，凸顯台灣在全球議題上不可忽視的重要性，能與蘇黎世大學繼續合作，讓台灣研究持續在瑞士擴大深化，進一步促進台瑞雙邊各領域交流合作，深感榮幸。

蘇黎世大學東方學院感謝台灣教育部與駐瑞士代表處的全力支持，不僅提供多元課程，增添研究量能，更讓蘇黎世大學成為瑞士台灣研究的重鎮，促進台瑞學術交流合作。

校方表示，地緣政治相關研究在政治學上日益重要，蘇黎世大學致力於推廣台灣研究，讓瑞士各界更加關注台灣與亞太區域發展。

「台灣研究講座」是教育部與各國頂尖大學共同設置的學術合作計畫，促進台灣研究遍地開花，以提升台灣在全球能見度。

講座 大學 化學

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