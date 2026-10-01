辛巴威直升機墜毀起火 知名富豪夫婦等6人罹難

辛巴威廣播電視台（ZBC）報導，今天在首都哈拉雷（Harare）以東發生的直升機墜機事故，共有6人身亡，其中包括一名知名企業家及其妻子。

法新社報導，警方表示，這起事故發生於格林威治時間15時（台灣時間晚間11時）左右，地點位於哈拉雷以東約72公里的馬龍德拉（Marondera）鄉村地區。

家屬發言人赫柏特．奇瓦約（Herbert Chivayo）向ZBC證實，罹難者包括與執政黨辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）關係密切、以炫富聞名的富豪威克內爾．奇瓦約（Wicknell Chivayo）及其妻子穆特克（Lucy Muteke）。

這架直升機從距離哈拉雷約144公里的甘達米（Gandami）家中起飛後墜毀。

赫柏特．奇瓦約說：「墜毀時，直升機起火燃燒。機上有5人，包括2名飛行員、他的保全人員、妻子和奇瓦約。」

警方在社群平台X發布簡短聲明證實，這架直升機當時載有6人，但無法立即確認罹難者身分。

政府發言人曼瓜納（Nick Mangwana）在X發文表示：「政府希望證實，一架直升機發生墜機事故，機上包括一名知名商人、另外3名乘客及2名飛行員。目前資訊顯示，這起墜機事故無人倖存。」

曼瓜納表示，警方將會在適當時候確認罹難者身分。

現年43歲的威克內爾．奇瓦約是當地新興富豪階層中代表人物之一，與執政黨辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線關係密切。這群富商的奢華生活與周圍大眾面臨的普遍經濟困境形成強烈對比。

他經常在社群媒體上炫富，並大手筆贈送豪車、現金等禮物，這讓他獲得極高的知名度與關注度。