機師被刺航班險墜毀！內唐亞胡：乘客多是以色列人 內情不單純

一架從阿聯杜拜飛往以色列特拉維夫的杜拜航空客機卅日發生疑似恐攻未遂事件，飛行途中機師在駕駛艙發生衝突，其中一人持刀刺傷另一人，飛機急降數千公尺，乘客立即出手制服行凶機師，兩名待命機師接手操控安全轉降沙烏地阿拉伯機場。以色列總理內唐亞胡說，行凶機師意圖讓該班機墜毀。

以色列總理內唐亞胡表示，行凶機師刺傷另一名機師後，「顯然試圖讓飛機連同機上乘客一起墜毀」，稱其為「一起極其嚴重的安全事件」。以色列國防部長卡茲說，這是一起「恐怖攻擊未遂事件」。

這架杜拜航空一○七三號波音七三七班機，當時載有一七四名乘客，其中一六六人是以色列人。客機從杜拜機場起飛後，接近沙烏地阿拉伯與約旦邊境時突然改變航向，並發出緊急訊號，隨後一度切換為劫機代碼。以色列與沙烏地阿拉伯都出動戰機升空攔截，班機最後於卅日上午九時四十五分左右緊急降落沙國塔布克機場。

一架杜拜航空班機9月30日停在以色列特拉維夫機場。歐新社

飛航數據指，飛機從約一萬四百公尺高度，短短兩分鐘內急降約五千二百公尺。

機上乘客描述，兩名機師發生爭執後，機組人員向乘客求助。幾名乘客隨後衝入駕駛艙，與機組人員合力制伏行凶機師。杜拜航空聲明說，機上兩名待命機師立即接手操控飛機，安全降落。

內唐亞胡說，一名以色列乘客告訴他，行凶機師試圖破壞飛航系統。

社群媒體流傳的疑似機艙內影片顯示，現場有人受傷流血。另一名乘客表示，他聽到尖叫聲，並看到一名持刀男子將另一名機師壓倒在地。受傷的正副機師都被送往沙烏地阿拉伯醫院接受治療。

塔布克機場官員表示，機場已與杜拜航空協調安排替代班機，以接送受影響乘客。內唐亞胡表示，行凶機師已經被沙國當局逮捕，並稱讚介入事件的乘客展現「非凡機智與勇氣」，拯救許多生命並避免災難。

乘客奧哈揚表示，當時飛機「幾乎完全失控」。法新社報導，她的母親在特拉維夫附近的班古里昂機場等候。奧哈揚透過母親手中的擴音電話告訴記者：「副機長試圖謀殺機長，基本上是企圖對飛機實施自殺式攻擊。」她說：「當時飛機真的快要墜毀了，幸好有許多人臨機應變，控制住副機長並制伏他。」

不過，事件原因及機師行凶動機仍未明朗，有待進一步調查。多名以色列官員表示，當局正調查這是否是針對以色列人的攻擊、機師企圖自殺或其他可能情況，目前尚未得出結論。