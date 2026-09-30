台灣助索馬利蘭打造緊急醫療應變體系 成功拯救生命

台灣與索馬利蘭昨天在索國舉行「公衛醫療緊急應變體系建構計畫成果發表會」，展現3年來台灣透過專業訓練、種子教師培訓、救護設備援贈及緊急呼叫中心建置等方式，協助索國建立到院前緊急救護體系，並成功救治患者。

駐索馬利蘭代表處大使羅震華29日出席索國「公衛醫療緊急應變體系建構計畫成果發表會」，與索國衛生發展部（Ministry of Health Development）、哈爾格薩總醫院（Hargeisa Group Hospital）、台大醫院雲林分院、國合會技術團、醫療團及當地相關醫療與緊急救護單位代表，共同見證台索攜手建構緊急醫療應變體系的成果。

駐索馬利蘭代表處新聞稿指出，羅震華致詞表示，台灣技術團於2024年評估車禍為索馬利蘭首要傷亡原因後，便將醫衛合作重點轉至公衛緊急應變體系。

「公衛醫療緊急應變體系建構計畫」推動近3年，透過專業訓練、種子教師培訓、救護設備援贈及緊急呼叫中心建置等方式，協助索國建立到院前緊急救護體系。目前已有115名醫師及護理人員完成急救照護訓練，另有11名醫護人員赴台接受種子教師訓練。24小時緊急呼叫中心也已開始運作，以強化跨機關緊急救護協調及調派能力。

台大雲林分院副院長江文莒表示，「拯救生命需要的是一整個系統」。計畫執行期間即有案例，透過緊急呼叫、心肺復甦（CPR）、電擊及氣道處置等完整急救流程順利救治患者，顯示人員培訓與制度建置已成功轉化為實際的救命能力。

索國衛生發展部執行長代表索國政府感謝台灣長期支持，並肯定台灣合作模式重視知識與技能移轉及制度能力建構，而非僅提供設備與物資，為索國建立可持續發展的醫療及緊急應變能力奠定重要基礎。

索國日前也由內政暨國安部長安達拉（AbdalleMohamed Arab）偕消防局首長專程訪台，與台灣、美國、日本、荷蘭、土耳其及我外交盟友共同簽署世界災害管理聯盟（WADM）合作備忘錄，使索馬利蘭首度以創始會員身分加入國際組織。此舉成功將台索合作由雙邊醫療延伸至多邊防災與公共安全領域，展現台灣推動「總合外交」與扮演「國際平台催化劑」之戰略成效。

羅震華表示，台灣將繼續秉持「Taiwan Can Help」的精神，深化台索醫療與公共衛生夥伴關係，將影響力拓展至索國80%的人口，讓台索雙方醫衛合作的成果守護更多生命。

台大雲林分院顧問團此次於9月23日至10月2日赴索國執行訪評任務，除參加成果發表會外，也拜會索國衛生發展部，並前往哈爾格薩（Hargeisa）、博洛馬（Borama）及加比列（Gabiley）等地的醫療機構訪視，辦理大量傷患事故演練、種子教師座談等宣導活動，全面檢視計畫近3年的執行成效。