印尼標準QR支付日常化 路邊攤銅板消費也能掃碼

印尼標準式QR支付碼（QRIS）由印尼央行制定，當地消費者可透過不同銀行及電子支付業者的應用程式掃描同一個QR碼付款。這套支付方式目前已普及到不同規模的商家，從路邊攤到購物中心都能看到民眾使用QRIS付款，小額消費也能直接掃碼完成。

一名路邊攤商今天告訴中央社，現在不少消費者出門已不再特別攜帶現金，即使是2萬印尼盾（約新台幣35元）以下的小額消費，也會直接掃碼付款。他說，使用QRIS也省去準備零錢及找零的麻煩。

另一家販售印尼常見小吃Martabak的店家在攤位貼出告示，寫著「僅接受本店正式QRIS的非現金支付」。店家向中央社表示，顧客付款後，款項會直接進入綁定的銀行帳戶，每天結算時查看入帳紀錄即可核對營收，比處理現金簡單。

相較小型商家，印尼購物中心的店家多使用電子收款機等設備產生動態QR碼，由店員輸入交易金額後，再讓消費者掃碼付款。

一家購物中心店家的收款設備上貼有「接受所有支付應用程式」的標示，旁邊印有QRIS與支付寶（Alipay）標誌。店員告訴中央社，近日不少外國旅客到店消費時，也會透過已與印尼QRIS建立連結的支付工具掃碼付款。

目前，QRIS跨境支付已與馬來西亞、泰國、新加坡、日本、南韓及中國等6國建立連結。印尼央行24日與香港金融管理局簽署合作備忘錄，隔天再與東帝汶央行簽署合作備忘錄，分別就支付系統互聯及跨境QRIS支付展開合作。

據印尼央行統計，截至8月底，QRIS已有6932萬名用戶、4711萬家商家，其中96.7%為微型、中小型企業。