企鵝家族百年大發現！科學家確認「新物種」 原來一直被認錯

科學家發現一種全新的企鵝物種，不僅替企鵝家族增添新成員，也成為一個多世紀以來首度正式命名的新企鵝物種。這種新物種被稱為「東南方巴布亞企鵝」（southeastern gentoo penguin，Pygoscelis kerguelensis），主要棲息在南印度洋的凱爾蓋朗群島（Kerguelen Islands）與赫德島（Heard Island）一帶。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項突破來自一支由22名美國與智利科學家組成的國際研究團隊。研究人員綜合基因體、外型特徵與生態資料，發現被過去數代人視為同一物種的巴布亞企鵝，其實可以分成4個不同物種，分別是北方巴布亞企鵝（P. papua）、南方巴布亞企鵝（P. ellsworthi）、東方巴布亞企鵝（P. taeniata）以及這次確認的東南方巴布亞企鵝（P. kerguelensis）。研究結果去年4月刊登於《通訊生物學》（Communications Biology）。

加州大學柏克萊分校脊椎動物學博物館館長兼教授拉里．鮑伊（Rauri Bowie）指出，巴布亞企鵝的分類問題長期以來爭議不斷，過去100多年來，科學家始終難以確定牠們究竟應被分為幾個物種或亞種。

研究團隊認為，巴布亞企鵝「來者不拒」的飲食習性，可能意外促成了牠們的演化分化。牠們會捕食附近能找到的魚類、磷蝦、魷魚與墨魚，因此通常不必長途遷徙，而是留在熟悉的棲地，年復一年回到相同地點築巢。

長期下來，不同島嶼上的族群彼此隔離，逐漸形成不同的行為與生態特徵，並透過基因一代代固定下來。研究團隊指出，再加上地理隔離與南極鋒面形成的海洋屏障，這些族群在約30萬至50萬年間逐步走上不同的演化道路，最終形成如今的4個物種。