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每週運動150分鐘才夠？研究：12分鐘高強度運動也可能降低早逝風險

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現高強度運動12分鐘也能降低早逝風險。示意圖／ingimage
研究發現高強度運動12分鐘也能降低早逝風險。示意圖／ingimage

世界衛生組織建議，每週至少進行150分鐘中等強度運動，像是快走、騎單車、游泳等。不過一項最新研究發現，運動不一定要花上大把時間，即使每週只做短短12分鐘的高強度運動，就可能有和長時間中等強度運動相近的健康效益。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究刊登在《國際行為營養與身體活動期刊》。研究分析超過14.7萬名40至74歲成人的活動數據，並追蹤他們後續8年的健康狀況。結果顯示，每週150分鐘中等強度運動，與早逝風險降低30%有關；令人意外的是，每週僅12分鐘高強度運動，也呈現相同幅度的風險降低。

其他研究則進一步揭開可能原因。伯明罕大學運動生理學與免疫學副教授特納（James Turner）指出，高強度運動可能讓部分免疫細胞短暫離開血液，前往肺部、腸道等容易受到感染的部位，尋找並清除受感染、受損或異常細胞。因此，運動後抽血看到免疫細胞數量下降，不代表免疫力變差。

德國多特蒙德工業大學研究也發現，高強度跑步後，免疫細胞內1377種蛋白質出現明顯變化，遠高於穩定跑步後的64種。其中部分蛋白質有助於免疫細胞辨識微生物、破壞異常細胞及阻止病毒擴散。

不過，研究人員提醒，高強度運動並非越多越好。肯特大學教授戴維森（Glen Davison）表示，連續多天進行高強度訓練、身體又沒有充分恢復，反而可能適得其反，尤其睡眠不足時更可能影響抵抗感染的能力。若身體已經不舒服，也不建議硬撐著運動，以免增加身體負擔、延長病程。

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