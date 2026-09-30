影／海龜正在產卵竟坐上去！情侶阿曼海灘玩過頭惹眾怒 當局出手了

烏克蘭一對情侶到阿曼知名海龜棲地觀光，竟在海龜上岸產卵時輪流坐上龜背，甚至抓著剛孵化的小海龜拍照，影片曝光後引發網友撻伐。阿曼環境主管機關表示，兩人的行為涉嫌違反野生動物保護法，已對相關人士採取「必要法律行動」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，32歲的奧列尼克（Vadym Oleynik）是健身網紅，自稱徒手健身冠軍及俄羅斯武術桑搏「運動健將」；他的伴侶克拉夫琴柯（Olena Kravchenko）則是一名美容醫師。兩人日前前往阿曼拉斯阿爾哈德（Ras al Hadd）旅遊，當地是重要的海龜產卵地，每年都有海龜爬上沙灘繁殖。

當時現場還有環境志工監測海龜活動，沒想到兩人竟輪流坐上其中一隻正在產卵的海龜拍照。照片顯示，奧列尼克甚至抓著一隻剛孵化的小海龜，坐在龜背上開心比出姿勢拍照。兩人不只和海龜合照，還將照片上傳到奧列尼克的Instagram，結果遭網友圍剿。

網友批評，兩人不應該拿野生動物取樂。義大利保育團體Biologicamente也批評，若保育組織以嚴謹、專業的方式管理現場，不應讓志工或遊客坐上海龜背部拍照。

阿曼環境主管機關則指出，這類行為可能危及海龜及其棲息環境，並表示已採取法律行動。部分報導稱兩人曾遭拘留，但目前尚未獲得獨立證實。事發後，奧列尼克仍持續在社群媒體上分享旅遊照片。面對外界批評，奧列尼克事後道歉，聲稱自己並不知道相關規定，也表示並沒有傷害海龜的意圖。

值得注意的是，在台灣也不能任意觸摸或騷擾海龜。根據《野生動物保育法》第18條規定，任意接觸、觸摸、抓取或騷擾海龜，可處 1年以下有期徒刑、拘役，或併科新台幣6萬元以上、30萬元以下罰金。今年7月，兩名遊客就在屏東小琉球觸摸海龜，遭海巡逮捕帶回，被依違反野生動物保育法函送檢方偵辦。