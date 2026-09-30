AI「聽聲辨人」能揪糖尿病？ 新工具20秒準確辨識逾7成患者

英國一項最新研究發現，一種利用AI分析聲音變化的工具，可能只需短短20秒的語音，就能協助辨識第二型糖尿病風險。研究團隊指出，未來民眾甚至可能透過手機或電話錄下聲音進行初步篩檢，為糖尿病檢測開闢新途徑。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項技術由澳洲墨爾本皇家墨爾本理工大學（RMIT University）與科技公司Thymia共同開發。研究人員發現，聲音沙啞、聲帶受壓，以及控制呼吸時出現困難，都可能與第二型糖尿病有關。血糖長期偏高可能傷害控制喉部肌肉的迷走神經；糖尿病患者也較容易出現胃酸逆流，刺激聲帶，加上肺功能下降，都可能使聲音產生細微變化。

為訓練AI模型，研究團隊使用來自英國與美國超過2.1萬人的6.3萬份語音樣本，再以民眾朗讀《伊索寓言》的20秒錄音進行測試。

其中一項研究分析7319名英國民眾，結果顯示，AI在約80%的案例中，會對已自述罹患第二型糖尿病的人給出較高風險評分。另一項針對801名曾接受居家血糖檢測者的分析，AI也有75%的機率給出較高風險評分。

不過，研究人員強調，這項工具目前只能作為篩檢方式，不能取代正式血液檢查，而且在黑人受試者身上的表現較差，可能與研究中的黑人樣本數偏少有關。

研究團隊表示，下一步將在臨床環境中進一步測試，希望確認這項技術能否對不同族群都維持可靠表現，讓更多原本不容易接受健康檢查的人，有機會及早發現糖尿病風險。