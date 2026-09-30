聲優津田健次郎控AI仿聲影片 日本首認定聲音受公開權保障

日本知名聲優津田健次郎先前控告TikTok營運公司，要求刪除未經同意、以AI模仿其聲音製作的影片。東京地方法院今天判決，聲音與肖像一樣受「公開權」保障。

日本共同社報導，津田主張，網路上有不少影片利用生成式人工智慧（AI）未經同意模仿其聲音，因此要求TikTok營運公司刪除相關影片。

東京地院判決指出，「人的聲音與肖像一樣，是個人人格的象徵」，強調聲音也受「公開權（PublicityRight）」保障。這是日本司法首度就聲音的權利保護作出判斷。

本案爭點在於，被認為與津田聲音相似的影片旁白，是否侵害名人肖像所產生、可由本人獨占的顧客吸引力，也就是「公開權」，以及是否違反「不正競爭防止法」（類似台灣公平交易法中禁止不公平競爭的規範）。

根據訴狀，這些影片由身分不詳的帳號發布。2024年7月至2025年9月，該帳號在影片中加入模仿津田聲音的旁白，主題涵蓋都市傳說、超自然現象及生活冷知識等，共發布188支影片。

津田方面在訴訟中主張，這些影片靠著模仿他的聲音特質，提高了商品價值。

TikTok營運公司則反駁，旁白使用的是普遍的男性聲音，不會有與津田本人混淆之虞。