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歷來最大漲幅 新加坡地鐵公車車資12/26起上調7%

中央社／ 新加坡30日專電

國際能源價格上升，新加坡昨天宣布，地鐵和公車車資從12月26日起上調7%，為歷來最大漲幅，政府將繼續提供額外車資補貼。專家指出，能源價格波動正加大車資調整壓力，建議可探討車資自動封頂等機制、減輕乘客負擔。

新加坡公共交通理事會昨天公布今年車資檢討結果，使用票證或銀行卡支付車資的成人，每趟車資將調漲新加坡幣1角2分至1角3分（約新台幣3元），是歷來最大漲幅。年長者、學生及身障者優惠車資則上調5分。

根據當局資料指出，2025年7月至2026年6月期間，由於中東衝突導致能源價格大幅上升，是今年車資公式計算結果較去年提高的原因。為因應相關車資調整幅度，政府將繼續提供額外車資補貼。

為協助經常搭乘大眾運輸工具的乘客控制支出，當局維持月票價格不變。

新加坡社科大學商學院副教授黎華德（WalterTheseira）接受「聯合早報」訪問指出，能源在車資調整公式中的比重低於通膨和工資，但由於價格波動幅度較大，仍會對車資造成影響。

不過，黎華德指出，乘客未必願意改用月票，原因包括難以準確估算搭乘次數等。他建議當局可以考慮採用車資自動封頂機制（auto fare capping），由系統自動計算乘客支出，一旦達到上限即停止收費，無須預先購買月票。

針對車資調漲趨勢，黎華德指出，地緣政治局勢不明朗，能源價格未來走勢仍不確定，即使短期內出現緩和也未必穩定，相關衝突可能持續數月甚至更久。

中東衝突導致全球能源價格上揚，新加坡能源市場管理局曾指出，由於能源供應受干擾，電價仍可能出現漲幅。

此外，東南亞叫車平台Grab過去也調高燃油附加費。這筆燃油附加費過去稱作司機費（driver fee），Grab當時表示調高燃油附加費，是為了協助司機應對油價上漲壓力。

漲幅 新加坡 公車

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