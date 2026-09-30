曾奪選美后冠！印度30歲網紅發文勸「愛自己」 數小時後身亡

曾奪下「印度漂亮小姐」（Miss Pretty India）選美后冠、在社群平台上坐擁逾百萬粉絲的30歲知名網紅尼迪．蒂瓦里（Nidhi Tiwari），日前被家屬發現於個人臥室內失去意識，緊急送醫後宣告不治。令人震驚的是，她在事發數小時前才在社群平台發布一張對鏡頭比愛心的照片，並寫下強調「一定要好好愛自己」等文字，未料隨後竟傳出憾事，目前當地警方已朝輕生方向展開深入調查。

根據外媒與印度當地媒體報導，蒂瓦里過去在飯店工作時認識一名居住在旁遮普地區的工程師，雙方保持密切聯繫已長達兩年半。事發當天，蒂瓦里疑與對方在電話中爆發嚴重爭執與衝突，情緒隨即陷入極度低落，隨後將自己反鎖在位於辛格勞里（Singrauli）的住處臥室內。

面對家屬在房門外的苦苦哀求與呼喚，蒂瓦里始終拒絕開門，也不願出房進食。隔日家人察覺異狀破門而入，發現她已陷入深度昏迷且毫無反應，經緊急送往鄰近醫院搶救後，院方仍遺憾宣告蒂瓦里不治。

在情緒失控與發生爭執的空檔，蒂瓦里在個人社群平台上發布了人生最後一篇圖文。畫面中的她用雙手對著鏡頭比出愛心手勢，並留下意味深長的文字寫道：「沒有任何人能完整這顆殘缺的心，我選擇用自己來填補它，這也是為什麼，大家一定要好好愛自己。」

這篇原本意在勉勵自我與粉絲的正向貼文，在噩耗傳開後瞬間成為令人鼻酸的道別遺言，湧入數以萬計的粉絲留言悼念與不捨。

蒂瓦里平時熱愛舞蹈與表演，社群版面上滿滿皆是生動的舞蹈短影音，她一直懷抱著成為專業演員與伸展台名模的夢想，更在2024年成功奪得「印度漂亮小姐」后冠；在她生前發布的最後幾則影音中，她還對著描寫戀人如江中輕舟漂泊的印度歌曲起舞，未料青春年華就此畫下句點。

當地警方證實，案發現場已尋獲相關留書，目前正全力比對其生前通話紀錄、社群發文動態與現場留下的線索，以進一步釐清那通爭執通話與最終死因之間的確切關聯。

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