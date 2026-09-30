瑞典另類諾貝爾獎揭曉 AI研究員與人權倡議者獲殊榮

瑞典「優質民生獎」素有另類諾貝爾獎之稱，今天由一位知名人工智慧（AI）研究員、一名巴基斯坦女律師以及兩個由女性領導的人權團體榮獲該獎項。

法新社報導，優質民生獎（Right LivelihoodAward）評審團在聲明中表示，決定將獎項頒給美國AI研究員蓋布魯（Timnit Gebru），是為了「表彰她挑戰AI領域的權力集中現象，並開創以正義、生活經驗及人類能動性為基礎的數位科技」。

蓋布魯以探討偏見如何影響AI而聞名，並於2017年共同創辦非營利組織「人工智慧領域的黑人社群」（Black in AI）。

她之後創立另一個非營利組織「分散式人工智慧研究協會」（Distributed AI Research Institute, DAIR），該組織致力於挑戰科技業的權力集中情形，並揭露AI系統已在民眾日常生活中造成的傷害，尤其是在受到歧視與排除的社群。

總部設在瑞典的優質民生獎基金會同時頒獎給巴基斯坦人權律師海德（Jalila Haider），以表彰她「身為其所屬哈扎拉族（Hazaras）社群的首位女律師，突破障礙，勇於挑戰種族、國家及父權結構的迫害，堅信沒有任何人的存在應被視為非法。」

基金會也表揚了農村婦女大會（Rural Women'sAssembly），這是一個遍及非洲南部11國、有超過17萬8000名小農參與的草根運動。

喬治亞青年律師協會（Georgian Young Lawyers'Association, GYLA）也共同獲獎，評審團稱該協會是「喬治亞歷史最悠久、最具代表性的人權組織」。

優質民生獎於1980年由瑞典和德國雙重國籍集郵家馮宇克斯庫爾（Jakob von Uexkull）賣掉部分藏品後創立，起因為諾貝爾獎基金會拒絕設立新獎項，用以表彰在環境與國際發展領域的貢獻。