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日本居留規費將分7個級距 漲價前出現申請潮

中央社／ 東京1日綜合外電報導
日本10月1日起將大幅調漲外國人申請、更新居留權，以及申請永久居留權的規費，許多外國人希望搶在規費漲價前申請。路透
日本10月1日起將大幅調漲外國人申請、更新居留權，以及申請永久居留權的規費，許多外國人希望搶在規費漲價前申請。路透

日本明天起將大幅調漲外國人申請、更新居留權，以及申請永久居留權的規費。因此，日本受理申請業務的窗口也出現「申請潮」，許多外國人希望搶在規費漲價前申請。

共同社今天報導，日本9月30日前受理的申請案件，費用是依照漲價前的價格。

位在大阪市住之江區的大阪出入國在留管理廳（簡稱入管廳，相當於出入境管理局）平日從上午9時開始服務，昨天上午9時前已經約有350人排隊欲辦理居留相關業務，人龍還排到入管廳外頭。

昨天下午2時的申請等待時間，長達4小時半。

日本現行的居留規費一律為6000日圓，規費明天起將依欲居留的時間長短分為7個級距：「3個月以下」為1萬日圓、「3個月以上、6個月未滿」為1萬8000日圓、「6個月以上、1年未滿」為2萬5000日圓、「1年」為3萬3000日圓、「1年以上、3年未滿」為4萬8000日圓、「3年以上、5年未滿」6萬4000日圓、「5年以上」則為7萬5000日圓。

以最貴的「5年以上」而言，規費為現行的12.5倍。

此外，永久居留權（日文稱永住許可）的規費明天起也將調漲，將從現行的1萬日圓漲到20萬日圓（約新台幣4萬元），漲幅多達20倍。

若透過線上申請比「3個月以上、6個月未滿」更長的居留資格，將能減免部分費用；不過，外國人欲申請永久居留權，僅能臨櫃辦理。

日本 漲價 大阪

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