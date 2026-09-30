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收到外行星電波？ 是高速自轉的超強磁場

台灣醒報／ 記者莊宇欽／台北報導
行星示意圖。哈佛-史密松天體物理中心與俄勒岡大學研究團隊首次直接捕捉到來自太陽系外行星的無線電訊號。（Photo by Javier Miranda on Unsplash under C.C License）
行星示意圖。哈佛-史密松天體物理中心與俄勒岡大學研究團隊首次直接捕捉到來自太陽系外行星的無線電訊號。（Photo by Javier Miranda on Unsplash under C.C License）

天文學家接收到外星世界的訊息？哈佛-史密松天體物理中心與俄勒岡大學研究團隊首次直接捕捉到來自太陽系外行星的無線電訊號。研究人員解釋，這項訊號並非外星生命發出的通訊，而是該行星極光所產生的自然電波，將成為量測系外行星磁場強度的關鍵依據。

行星極光產生電波

大眾科學》報導，研究團隊使用位於南非的MeerKAT無線電望遠鏡陣列，觀測到介於0.85至3.5 GHz頻率間的無線電爆發。分析結果顯示，系外行星訊號來自距離地球約63.4光年的繪架座β恆星系統中的行星「繪架座βb」(Beta Pictoris b)。

事實上，繪架座βb自2008年被發現以來就備受關注，其質量約為木星的10倍且自轉速度極快，一圈僅需8至9小時。研究分析指出，該行星擁有比地球強大數千倍的超強磁場，其高速自轉更為極光無線電輻射提供強大能量來源。

觀測極光量測磁場

Science X》報導，這項突破性進展構成全球首次對系外行星磁場強度的直接量測，完美驗證了科學家對於年輕巨型氣體行星內部發電機效應的理論預測。雖然該論文尚未正式經過同行審查，但已公開於網站上引起天文學界高度關注。

隨著下一代無線電觀測站的靈敏度預計提升5至7倍，研究團隊已著手將此技術應用於觀測其他5個鄰近恆星系統中的7顆巨型系外行星，未來可望揭開更多外星世界的磁場與大氣謎團。

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