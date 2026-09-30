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曼谷洪災衝擊未歇 泰航暫停貨運、旅客航班行程受阻

中央社／ 曼谷30日專電

曼谷洪災進入第5天，雖已連續2天放晴，多數地區洪水退去，但蘇凡納布機場仍受地勤人力不足影響，航班取消、行李滯留持續。泰航售票櫃台今早大排長龍，旅客被迫重新安排行程，甚至有移居台灣的泰國人已被迫滯留曼谷3天。

泰國航空公司（Thai Airways）29日宣布將削減約30個航班至少3天，占泰航原定從曼谷出發航班的約30%。今天上午，泰航位於蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）的售票處大排長龍，許多旅客因班機取消需改票並重新安排行程。

移居台灣、長住台中的泰國籍旅客披查雅（Pichaya）帶著7個月大的孩子返鄉，她原定28日下午1時搭乘泰航班機至普吉（Phuket），但航班先後延誤至當天下午4時、5時，最後在午夜左右宣布取消。

披查雅告訴中央社，她當天從中午開始就在機場等待，前後超過5個小時，最後只好帶著孩子回飯店，再多住兩晚。今天上午則再次帶著孩子到機場，要重新購買機票。

披查雅說，「行李已經托運、目前也卡在行李處理，因此無法改買其他航空公司的機票」，打亂了她這趟從曼谷返回家鄉普吉島的行程。

泰航29日表示，因洪水造成部分員工無法正常到班，加上地勤作業人力短缺，導致有大量行李等待處理，不過泰航已設定72小時的目標，希望完成逾5000件滯留行李的處理作業。

來自德國的旅客賈斯汀（Justin）則說，他原定今天中午搭乘直飛法蘭克福的航班，前往機場途中才收到航班取消通知，目前沒有收到進一步的改簽資訊，只能在現場排隊等待。

他對中央社說：「因為這班航班取消，我會錯過另一班前往其他城市的航班，行程因此受到影響。」

另一名來自澳洲的旅客凱瑟琳（Catherine）原定昨天早上8時從越南河內飛往曼谷，但航班取消後改搭晚上的班機，但起飛時間一延再延，直到今天凌晨3時才抵達曼谷。她無奈地笑著說，自己抵達曼谷後只在飯店睡了幾個小時，今早又收到原定上午8時30分飛往雪梨的航班取消通知。

泰國觀光局（TAT）已在蘇凡納布機場設置服務櫃台協助旅客追蹤行李、提供旅遊資訊及發放餐食。

另外，曼谷洪災的影響也擴及物流業。民族報（The Nation）報導，泰航宣布，自9月30日至10月6日，暫停蘇凡納布機場貨運倉庫進出貨收運。

快遞業者J&T Express表示，全國有29個府的快遞服務受到洪水影響；KEX表示，若包裹目的地因積水無法通行，將暫時存放在配送中心，待道路恢復安全後再配送；Flash Express則表示，18個府可能出現延誤配送的情形。

泰國29個府和曼谷的洪災已影響超過94萬戶家庭及260萬人，並造成22人死亡。曼谷雨勢逐漸減弱，天氣已連續2天放晴，但仍有部分道路積水未退。

曼谷 航班 洪災

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