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颱風「舒力基」將接近日本伊豆群島 千葉災區搶修堤防

中央社／ 東京30日綜合外電報導

今年第26號颱風「舒力基」今天傍晚到明天左右，預料會接近日本伊豆群島。千葉上周才受到「杜鵑」颱風重創，雨勢恐再受舒力基颱風影響而變強。當地正在全力搶修堤防。

日本放送協會（NHK）報導，受到秋雨鋒面影響，關東到東海地區靠太平洋一側為主的地區正在下雨，東京市區今天仍觀測到降雨，為當地35天連續降雨，為昨天之後繼續刷新開始統計以來最長紀錄。

另外，根據日本氣象廳今天上午9時45分發布的颱風路徑潛勢預測圖，舒力基上午9時（台北時間8時）在日本南方，中心氣壓1000百帕、近中心最大風速每秒18公尺、最大瞬間風速每秒25公尺。

位在東京近海的伊豆群島在舒力基颱風接近之前，已經被強烈雨雲籠罩，八丈島今天上午10時30分觀測到時雨量31.5毫米，雨勢強烈。

千葉縣先前接連受到豪雨及颱風重創，明天的雨勢恐會增強。

「朝日新聞」報導，千葉縣的湖泊印旛沼上周在杜鵑颱風來襲時有3處潰堤，造成當地大面積淹水。日本中央與地方動員逾100名人力全天候搶修。

為了防止再度氾濫，修建的臨時堤防最高處會達到約6公尺。國土交通省（簡稱國交省，相當於交通部）相關業務負責人表示，「目前工程已經完成約一半，希望在舒力基颱風來襲之前完工。」

日本 颱風 杜鵑

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