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「砰！」泰警操作手槍未察膛內有子彈 母親頭部中彈亡

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國普吉島一名員警在家把玩手槍，意外殺死自己的母親。示意圖／Ingimage
泰國普吉島一名員警在家把玩手槍，意外殺死自己的母親。示意圖／Ingimage

泰國普吉島近日發生一起槍擊意外，一名警員24日晚間在住家內操作配發的制式手槍時，疑因未確認槍膛內是否仍有子彈，意外擊發，子彈擊中母親頭部。女子當場失去意識、沒有脈搏，雖經緊急送醫搶救，最終仍因傷勢過重不治。

根據《Thaiger》報導，事件發生於24日晚間約9時20分，地點位於普吉府直轄縣Koh Kaew地區一處民宅。警方接獲槍擊通報後，立即派遣救難人員與醫護人員趕往現場。

救援人員抵達後，發現一名女子頭部中央有明顯槍傷，當時已失去意識且沒有脈搏，現場人員隨即實施心肺復甦術（CPR），並將她緊急送往醫院。不過，女子經搶救後仍宣告不治。

警方調查指出，涉事警員隸屬泰國第8警區調查部門的群眾管制單位。該名警員向警方表示，事發時他正在家中操作政府配發的Glock 19半自動手槍，當時他拉動手槍滑套，但沒有先確認槍膛內的狀況，沒想到槍內仍留有1發9毫米子彈，隨後手槍突然擊發，子彈擊中母親頭部。

警方獲報後也派遣鑑識人員到場採證，除了檢視案發現場，也針對涉案手槍進行檢查，並對他進行火藥殘留檢測，以釐清槍擊發生經過。目前警方已將涉事警員及涉案的Glock 19手槍帶回普吉府直轄縣警察局進一步調查，並持續蒐集相關證據，後續是否採取法律行動，仍待調查結果確認。

普吉島 警察 母親 槍擊

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