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颶風波洛橫掃墨國沿岸 強度減弱直撲內陸無傷亡

中央社／ 墨西哥市29日綜合外電報導

根據墨西哥當局今天發布的初步評估，颶風波洛（Polo）橫掃墨西哥太平洋沿岸，掀翻房屋屋頂、吹倒樹木並淹沒道路，但整體災情不嚴重，也沒有傳出人員傷亡。

法新社報導，美國國家颶風中心（NHC）表示，颶風波洛昨天深夜在下加利福尼亞半島（Baja California）南部登陸，當時已達到第3級颶風強度，最大風速高達每小時175公里。

颶風波洛橫掃下加利福尼亞半島並越過加利福尼亞灣（Gulf of California），隨後減弱為熱帶風暴，向東北方移動進入墨西哥內陸。

美國國家颶風中心表示，索諾拉州（Sonora）預計降雨量最高達20公分，並警告可能發生危及生命的洪水及土石流，風速已大幅減弱至每小時約75公里。

颶風波洛是繁忙的太平洋風暴季中最新形成的風暴之一，聖嬰現象導致赤道太平洋出現前所未有的升溫，也為整個風暴季推波助瀾。

風暴眼席捲半島上的漁村拉斯巴蘭卡斯（Las Barrancas），當地因河水暴漲導致公路橋梁坍塌，進出大多受到阻礙。

墨西哥 颶風 加利

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