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東京都心下雨連34天 破紀錄

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

鋒面持續滯留影響，從西日本到東日本連日陰雨綿綿，尤其是東京都心截至29日已連下34天雨，超越2019年梅雨季創下的33天紀錄，成為1886年開始統計以來最長的連續降雨紀錄。日照不足，可能讓接下來的賞楓季延後，更可能使生鮮食品價格飆漲，加重民眾生活壓力。

日本氣象廳指出，長時間降雨的主因是鋒面持續停留在本州附近，溫暖潮濕的空氣不斷流入，加上接連有颱風靠近，使降雨量進一步增加。

截至27日，東京都心9月累計降雨量達621.5毫米，接近往年平均的三倍；日照時間僅45.8小時，為有統計以來第二少。不僅東京都，日本各地都有日照偏少、降雨偏多的情況，且預計將持續至9月底前後。

日照不足為秋季旅遊旺季蒙上陰影。日本國立環境研究所生態學主任研究員小出大表示，楓葉容易受到氣溫、降雨量等多項因素影響，如果日照持續不足，最佳賞楓期可能延後，葉片顏色也可能較往年黯淡。

此外，各地農田嚴重積水，影響作物的生長和產量，此時正準備迎接秋收，這意味著生鮮食品價格將持續攀漲。對已經與通貨膨脹苦苦纏鬥的家庭來說，無疑是一記重創。

東京 鋒面 梅雨季

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